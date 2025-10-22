Assine
ALTO PARANAÍBA

Mãe denuncia morte da filha de 8 anos por 'negligência médica' em Minas

Criança teria recebido um diagnóstico de virose, mas, horas depois, veio a óbito, vítima de meningite

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
22/10/2025 20:30

Caso ocorreu em Araxá, no Alto Paranaíba crédito: Beto Novaes/EM/D.A Press

Uma mãe usou as redes sociais para denunciar uma possível situação de negligência médica envolvendo a morte da própria filha, de apenas 8 anos. De acordo com ela, a criança teria recebido um diagnóstico de virose, mas, horas depois, veio a óbito: a causa seria uma meningite. O caso ocorreu em Araxá, na Região do Alto Paranaíba.

"Levei minha filha várias vezes ao hospital e mandaram ela de volta pra casa, dizendo que era virose. Eu implorei para que fizessem mais exames, mas me disseram que não havia necessidade. Agora minha filha se foi.", relatou a mãe em uma postagem, que causou grande repercussão.

O Estado de Minas procurou a prefeitura de Araxá, que ponderou que o diagnóstico de meningite ainda não teria sido confirmado. Ainda assim, o Executivo da cidade emitiu uma nota, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, na qual informa que "instaurará um processo administrativo para apurar, com rigor, todos os fatos mencionados". 

Ainda de acordo com o comunicado, "a apuração buscará identificar eventuais falhas de conduta, responsabilidades técnicas e administrativas, bem como avaliar todos os procedimentos adotados durante o atendimento".

O comunicado também afirma que só tomou conhecimento do caso por meio da publicação feita nas redes sociais. Por fim, a nota diz que a Prefeitura de Araxá "manifesta profundo respeito e solidariedade à família envolvida".

