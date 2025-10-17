Campanha do Outubro Rosa Pet ocorre neste sábado na RMBH

O Outubro Rosa tem sido utilizado por veterinários como período de conscientização sobre tumores mamares em animais domésticos. Neste sábado, 18/10, instituições de ensino no País vão sediar ações da campanha contra o câncer de mama em cachorros e gatos, com alertas sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.

A campanha surgiu em 2014 e a cada ano ganha mais destaque. Os animais são examinados e os donos recebem orientações sobre a importância dos exames rotineiros nos pets.

De acordo com o veterinário Geovanni Cassali, professor titular do Departamento de Patologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas (ICB-UFMG), durante muitos anos houve resistência de especialistas do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG) sobre a necessidade real de se realizar ações no mês de outubro.

“Nós demonstramos que os tumores de mama são extremamente comuns em cadelas e gatas”, afirma “Uma cadela tem cinco pares de mama e a gata, quatro pares. Quando esses animais têm um câncer, quase sempre é mais de um ao mesmo tempo, seja um tumor benigno ou maligno. Em uma única mama pode ter dois ou três tumores. Por isso, a prevenção é necessária”, finaliza o veterinário.

Em uma pesquisa realizada em conjunto por universidades do Brasil, Inglaterra e Canadá, publicada na revista Veterinary Sciences, indicou que tumores mamários são as neoplasias mais comuns em cadelas e a terceira mais frequente em gatas.

De acordo com Cassali, os donos podem observar uma mudança na coloração na mama, secreções e possíveis caroços no animal. Ele ainda destaca a importância do diagnóstico precoce. “Ensinamos os tutores a como fazer o exame em casa, de modo preventivo, para que depois possam levar ao veterinário em caso de detecção de algum tipo de alteração”, informa o professor.

Nina e Xurupita

A advogada Flávia Alves de Menezes identificou os tumores em suas cadelas, Nina e Xurupita, a partir desse teste caseiro. Ela tinha o costume de pegá-las no colo, quando identificou a presença de nódulos suspeitos. Segundo Flávia, a doença nas cachorrinhas estava apenas no início, o que facilitou a recuperação.

“O sentimento após a descoberta foi de angústia, principalmente quando soube que a Nina teria que fazer algumas sessões de quimioterapia. Pela impressão que temos em relação aos efeitos colaterais dos humanos, achei que ela não iria aguentar. Mas, graças a Deus, o único efeito colateral que ela teve foi cistite no final do tratamento”, afirma a advogada.

Ainda de acordo com a advogada, as cadelinhas tiveram um longo tratamento, mas reagiram muito bem à cirurgia de retirada dos nódulos e hoje estão bem.

Faculdades na Região Metropolitana de BH

Locais

Escola de veterinária da UFMG – Av. Presidente Carlos Luz, 5162 – Pampulha –

Belo Horizonte.

Uniarnaldo Hospital Veterinário – R. Professor Otílio Macedo, n 12. Olhos ’Água

– Belo Horizonte.

PUC Minas (Betim e Lourdes) Praça do Encontro - Av. Juiz Marco Túlio Isaac -

Parque das Industrias, Betim.

Una Liberdade – Praça da Assembleia, Avenida Olegário Maciel, s/n, Santo Agostinho – Belo Horizonte.

Unibh - Complexo Médico Veterinário: Rua Libero Leone, 259- Buritis – Belo Horizonte.

Una - Campus Liberdade - R. da Bahia, 1764 – Lourdes – Belo Horizonte.

Una - Contagem - Av. Maria da Glória Rocha, 175 - Lote 01 Letra B – Bitacula – Contagem.

Una - Linha Verde - Av. Cristiano Machado, 11157 - Vila Suzana – Belo Horizonte.

Una (campus Barreiro) Av. Afonso Vaz de Melo 465, Barreiro – Belo Horizonte.

Newton Paiva Wyden Rua Marechal Foch, 15, Grajaú – Belo Horizonte.

O evento irá ocorrer neste sábado (18/10) das 09h às 14h.

Mais informações no instagram @outubropet