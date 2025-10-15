Assine
Cidade espanhola proíbe adoção de gatos pretos no Halloween para evitar rituais e maus-tratos

AF
AFP
Repórter
15/10/2025 12:08

Estigmatizados durante muito tempo por trazerem má sorte ou por seus vínculos com o oculto, os gatos pretos encontraram paz temporária em uma cidade espanhola que proíbe sua adoção perto do Halloween para evitar "rituais" sinistros.

Qualquer pedido de adoção ou acolhimento desses felinos será negado entre 1º de outubro e 10 de novembro para evitar "situações de risco (...) derivadas de superstições, rituais ou usos irresponsáveis", anunciou o Serviço de Bem-Estar Animal de Terrassa em 6 de outubro.

A decisão das autoridades desta localidade próxima a Barcelona foi tomada "em razão da chegada do período de Halloween", acrescentou o comunicado municipal.

"Esta medida tem caráter estritamente preventivo e temporário e não implica nenhuma discriminação em relação à cor ou às características dos animais", afirmou o serviço municipal.

A prefeitura "não podia virar o rosto" diante de um "tema tão sombrio", explicou o vereador do Bem-Estar Animal, Noel Duque, em declarações recolhidas pelo "Diari de Terrassa". 

Duque aparece ao lado de um gato na foto de perfil de sua conta no Facebook.

Em Terrassa há cerca de 9.800 gatos, segundo as autoridades municipais.

imm/mdm/al/rs/pb/rm/aa

