Bombeiros salvam cachorro que corria risco de morrer sufocado em MG

O Corpo de Bombeiros de Ituiutaba (MG), no Triângulo Mineiro, realizou, na noite do último sábado (11/10), o resgate de um cachorro que ficou preso em um cano de drenagem no muro de uma residência localizada na Avenida 33-A, no Bairro Natal. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30 e divulgada nesta segunda-feira (13/10) pela corporação.

De acordo com os militares, o animal de médio porte estava em situação de risco de sufocamento. O corpo do cachorro permanecia do lado de fora do muro, enquanto a cabeça estava presa dentro do terreno, o que dificultou o trabalho da equipe.

Três militares participaram da operação: um coordenou a ação pelo lado externo, outro segurou cuidadosamente a cabeça do cachorro, e o terceiro utilizou um martelete para ampliar o espaço ao redor do cano, permitindo o resgate sem causar ferimentos. O destino do animal não foi informado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia