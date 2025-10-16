Idoso flagrado em vídeo matando cachorro a pauladas é preso em Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 74 anos foi preso pela Polícia Civil na tarde dessa quarta-feira (15/10) após ser flagrado agredindo um cachorro até a morte na localidade de Pedra Rachada, na zona rural de Teixeiras (MG), na Zona da Mata. O crime de maus-tratos aconteceu no fim da manhã do último dia 10.

Imagens captadas por uma câmera de segurança, que mostram o idoso acertando o animal com pauladas, repercutiram nas redes sociais e chegaram ao conhecimento da Polícia Civil.

Logo após o crime, ele fugiu levando o cachorro em um veículo, que posteriormente foi abandonado no município de Viçosa, a cerca de 13 quilômetros de Teixeiras, informou a instituição policial em comunicado.

Maus-tratos contra animais: o que diz a lei?

A legislação, conforme o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), prevê pena de detenção de três meses a um ano para quem “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”, além de multa.

No caso de cães e gatos, a penalidade aumentou e pode variar de dois a cinco anos de prisão, podendo ser elevada de um sexto a um terço caso a violência resulte na morte do animal.

A pena mais alta para crimes contra esses tipos de animais decorre de uma reforma na legislação que ficou popularmente conhecida como Lei Sansão — uma homenagem ao pitbull que foi torturado e teve as patas traseiras decepadas com um facão no Bairro Capim Seco, em Confins, na Grande BH.

Após o crime cometido em 2020 contra Sansão, o Projeto de Lei nº 1.095/2019 se transformou na Lei Federal nº 14.064/2020, que acabou batizada com o nome do cachorro. A ação foi uma alteração da lei de crimes ambientais, na qual foi incluída um capítulo sobre cães e gatos.

Em 2021, ele recebeu uma prótese desenvolvida em Denver, nos Estados Unidos, doada por uma associação de proteção animal. Sansão morreu em dezembro do ano passado em decorrência de complicações na saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia