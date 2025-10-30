BH pode registrar 100mm de chuva; 5 regiões estão sob risco geológico
Existe risco geológico forte nas regionais Nordeste e Leste e moderado na regional Pampulha, Venda Nova e Norte até a próxima segunda-feira (3/11)
compartilheSIGA
Belo Horizonte pode registrar até 100mm de chuva até esta sexta-feira (31/10). O comunicado foi divulgado pela Defesa Civil municipal e atualiza o alerta anterior, que previa de 30 a 50 mm. O órgão ainda disparou um aviso para risco geológico em cinco regiões da cidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A capital mineira foi surpreendida por pancadas fortes na tarde desta quinta (30/10), o que motivou a atualização da previsão.
"Com base nos últimos registros de chuva e a tendência para as próximas horas, será acrescido o volume de 30 a 50 mm em relação ao alerta anterior, totalizando 60 a 100 mm", informou o órgão municipal.
Leia Mais
Além disso, o acumulado registrado colocou cinco regiões sob risco geológico: forte nas regionais Nordeste e Leste; e moderado na Pampulha, em Venda Nova e na Norte; até a próxima segunda-feira (3/11).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia
A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199); e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer:
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações:
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.