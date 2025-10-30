Assine
ALERTA REDOBRADO

BH pode registrar 100mm de chuva; 5 regiões estão sob risco geológico

Existe risco geológico forte nas regionais Nordeste e Leste e moderado na regional Pampulha, Venda Nova e Norte até a próxima segunda-feira (3/11)

Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/10/2025 18:30 - atualizado em 30/10/2025 18:36

Savassi, na Região Centro-Sul registra chuva na tarde desta quinta-feira (30/10)
Savassi, na Região Centro-Sul, registra chuva na tarde desta quinta-feira (30/10) crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

Belo Horizonte pode registrar até 100mm de chuva até esta sexta-feira (31/10). O comunicado foi divulgado pela Defesa Civil municipal e atualiza o alerta anterior, que previa de 30 a 50 mm. O órgão ainda disparou um aviso para risco geológico em cinco regiões da cidade.

A capital mineira foi surpreendida por pancadas fortes na tarde desta quinta (30/10), o que motivou a atualização da previsão. 

"Com base nos últimos registros de chuva e a tendência para as próximas horas, será acrescido o volume de 30 a 50 mm em relação ao alerta anterior, totalizando 60 a 100 mm", informou o órgão municipal.

Além disso, o acumulado registrado colocou cinco regiões sob risco geológico: forte nas regionais Nordeste e Leste; e moderado na Pampulha, em Venda Nova e na Norte; até a próxima segunda-feira (3/11).

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199); e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

  • Trinca nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Recomendações: 

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

