BH está sob alerta de chuva intensa; saiba o que fazer

A Defesa Civil de Belo Horizonte (MG) emitiu alerta para possibilidade de chuva intensa de até 100 milímetros, com rajadas de vento em torno de 80 km/h, até as 10h desta segunda-feira (03/11).

Segundo a Defesa Civil, nesta quinta-feira (30/10), a temperatura mínima foi de 18,2°C e a máxima está estimada em 30°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45% no período da tarde. A previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de novas pancadas de chuva ao longo do dia, algumas fortes, acompanhadas de raios e rajadas ocasionais de vento.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo o Inmet, o perigo potencial, como do alerta atual, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;



Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.