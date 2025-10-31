BH: chuva arranca asfalto de avenida na Região da Pampulha

A forte chuva registrada ao longo dessa quinta-feira (30/10), em Belo Horizonte causou danos em diferentes pontos da cidade. Na Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara, Região da Pampulha, a força da água arrancou parte do asfalto em frente ao número 640, formando buracos que dificultam a passagem de veículos.

O trecho da avenida já foi sinalizado com cones pela BHTrans, mas motoristas e pedestres devem redobrar a atenção. Pela manhã, o trânsito na região apresentou lentidão devido aos danos provocados pela chuva.

No mesmo dia, a Regional Nordeste registrou volume de precipitação que, no acumulado, superou 70% do esperado para todo o mês de outubro. Enquanto a média climatológica da capital é de 110,1 mm, a região registrou 77,4 mm de chuva, segundo a Defesa Civil.

A Defesa Civil de Belo Horizonte mantém o alerta para possibilidade de chuva forte na capital. O aviso prevê possibilidade de pancadas de chuva (40 a 60 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h do sábado (1/11).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Reflexos da chuva

Além da Avenida Sebastião de Brito, os temporais também provocaram alagamentos em outras vias. Na BR-381, na saída de Belo Horizonte para Sabará, um trecho próximo a um posto de combustíveis ficou coberto pela água, exigindo atenção redobrada dos motoristas. No Anel Rodoviário, a marginal precisou ser interditada na altura do bairro São Gabriel, na Região Nordeste, devido ao acúmulo de água na pista.

Acumulado de chuvas (mm) em outubro até 6h do dia 31

Barreiro: 40,2 (36,5%)

Centro Sul: 43,8 (39,8%)

Hipercentro: 13,0 (11,8%)

Leste: 109,4 (99,4%)

Nordeste: 117,0 (106,3%)

Noroeste: 72,2 (65,6%)

Norte: 88,0 (79,9%)

Oeste: 51,2 (46,5%)

Pampulha: 84,0 (76,3%)

Venda Nova: 79,8 (72,5%)

Média Climatológica de outubro: 110,1 mm

Orientações da Defesa Civil

Diante da possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a Defesa Civil de BH reforça a importância de a população adotar medidas preventivas para evitar acidentes e transtornos: