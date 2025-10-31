Assine
CHUVA NA CAPITAL

BH: chuva arranca asfalto de avenida na Região da Pampulha

A força da água arrancou o asfalto, formando buracos na Avenida Sebastião de Brito, no Dona Clara; volume de chuva na Região Nordeste superou 70% do esperado

QH
Quéren Hapuque*
Repórter
31/10/2025 10:05

O trecho foi sinalizado com cones pela BHTrans, que atua no local
O trecho foi sinalizado com cones pela BHTrans, que atua no local crédito: Jair Amaral/EM/DA. Press

A  forte chuva registrada ao longo dessa quinta-feira (30/10), em Belo Horizonte causou danos em diferentes pontos da cidade. Na Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara, Região da Pampulha, a força da água arrancou parte do asfalto em frente ao número 640, formando buracos que dificultam a passagem de veículos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O trecho da avenida já foi sinalizado com cones pela BHTrans, mas motoristas e pedestres devem redobrar a atenção. Pela manhã, o trânsito na região apresentou lentidão devido aos danos provocados pela chuva.

Leia Mais

No mesmo dia, a Regional Nordeste registrou volume de precipitação que, no acumulado, superou 70% do esperado para todo o mês de outubro. Enquanto a média climatológica da capital é de 110,1 mm, a região registrou 77,4 mm de chuva, segundo a Defesa Civil. 

A Defesa Civil de Belo Horizonte mantém o alerta para possibilidade de chuva forte na capital. O aviso prevê possibilidade de pancadas de chuva (40 a 60 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h do sábado (1/11). 

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.    

Reflexos da chuva

Além da Avenida Sebastião de Brito, os temporais também provocaram alagamentos em outras vias. Na BR-381, na saída de Belo Horizonte para Sabará, um trecho próximo a um posto de combustíveis ficou coberto pela água, exigindo atenção redobrada dos motoristas. No Anel Rodoviário, a marginal precisou ser interditada na altura do bairro São Gabriel, na Região Nordeste, devido ao acúmulo de água na pista. 

Acumulado de chuvas (mm) em outubro até 6h do dia 31

  • Barreiro: 40,2 (36,5%)
  • Centro Sul: 43,8 (39,8%)
  • Hipercentro: 13,0 (11,8%)
  • Leste: 109,4 (99,4%)
  • Nordeste: 117,0 (106,3%)
  • Noroeste: 72,2 (65,6%)
  • Norte: 88,0 (79,9%)
  • Oeste: 51,2 (46,5%)
  • Pampulha: 84,0 (76,3%)
  • Venda Nova: 79,8 (72,5%)

 Média Climatológica de outubro: 110,1 mm

Orientações da Defesa Civil

Diante da possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a Defesa Civil de BH reforça a importância de a população adotar medidas preventivas para evitar acidentes e transtornos:

  • Evite áreas de inundação e não se aproxime de córregos e ribeirões durante ou após fortes chuvas.
  • Não atravesse ruas alagadas ou enxurradas a pé ou de carro.
  • Reduza a velocidade e tenha cautela ao dirigir em condições de chuva e pouca visibilidade.
  • Não se abrigue ou estacione veículos debaixo de árvores ou em locais próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de raios e queda.
  • Em caso de rajadas de vento, evite sair de casa e procure um local seguro.
  • Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia se a casa estiver sujeita a inundações.
  • Tenha atenção redobrada com crianças pequenas e idosos próximos a córregos e canais no período de chuvas. 

