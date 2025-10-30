Região de BH registra 61,9% da chuva esperada para o mês em quatro horas
A capital mineira está sob alerta de pancadas com raios e ventos até esta sexta-feira (31/10)
As nove regiões de Belo Horizonte registraram chuva na tarde desta quinta-feira (30/10), inclusive com pancadas fortes, segundo a Defesa Civil municipal. O órgão informa também que a capital mineira está sob alerta até às 8h desta sexta (31/10).
A região Nordeste registrou 68,2mm de precipitação em quatro horas, o que equivale a 61,9% do esperado para o mês outubro. Até esta sexta ainda está previsto raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.
Outras regiões que registraram grande acumulado no mesmo período foram Leste (53mm) e Norte (49,2mm), respectivamente, 48,1% e 44,7%, do esperado para o mês de outubro. e Leste (48,1%).
As regiões Pampulha e Venda Nova tiveram pancadas consideradas fortes, com 38mm e 29,8mm respectivamente. Nas demais áreas de BH, foram registradas chuva fraca.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Apesar da chuva ter surpreendido os belo-horizontinos, a Defesa Civil informou que até às 17h30 não houve registro de nenhuma ocorrência relacionada às pancadas.
ACUMULADO DE CHUVAS (mm), nas últimas 4 horas
Barreiro: 5,6 (5,1%)
Centro Sul: 4,3 (3,9%)
Hipercentro: 0,8 (0,7%)
Leste: 53 (48,1%)
Nordeste: 68,2 (61,9%)
Noroeste: 3 (2,7%)
Norte: 49,2 (44,7%)
Oeste: 3,4 (3,1%)
Pampulha: 38 (34,5%)
Venda Nova: 29,8 (27,1%)
Média Climatológica OUTUBRO: 110,1 mm
Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas PBH)
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.