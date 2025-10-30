Região de BH registra 61,9% da chuva esperada para o mês em quatro horas

As nove regiões de Belo Horizonte registraram chuva na tarde desta quinta-feira (30/10), inclusive com pancadas fortes, segundo a Defesa Civil municipal. O órgão informa também que a capital mineira está sob alerta até às 8h desta sexta (31/10).

A região Nordeste registrou 68,2mm de precipitação em quatro horas, o que equivale a 61,9% do esperado para o mês outubro. Até esta sexta ainda está previsto raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Outras regiões que registraram grande acumulado no mesmo período foram Leste (53mm) e Norte (49,2mm), respectivamente, 48,1% e 44,7%, do esperado para o mês de outubro. e Leste (48,1%).

As regiões Pampulha e Venda Nova tiveram pancadas consideradas fortes, com 38mm e 29,8mm respectivamente. Nas demais áreas de BH, foram registradas chuva fraca.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes

Apesar da chuva ter surpreendido os belo-horizontinos, a Defesa Civil informou que até às 17h30 não houve registro de nenhuma ocorrência relacionada às pancadas.

ACUMULADO DE CHUVAS (mm), nas últimas 4 horas

Barreiro: 5,6 (5,1%)

Centro Sul: 4,3 (3,9%)

Hipercentro: 0,8 (0,7%)

Leste: 53 (48,1%)

Nordeste: 68,2 (61,9%)

Noroeste: 3 (2,7%)

Norte: 49,2 (44,7%)

Oeste: 3,4 (3,1%)

Pampulha: 38 (34,5%)

Venda Nova: 29,8 (27,1%)

Média Climatológica OUTUBRO: 110,1 mm

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas PBH)

O que fazer e não fazer durante a chuva?