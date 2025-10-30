Chove em regiões de BH na tarde desta quinta-feira (30/10)

As Regiões Nordeste, Norte, Pampulha e Venda Nova de Belo Horizonte registram chuva na tarde desta quinta-feira (30/10), de acordo com informações emitidas pela Defesa Civil municipal às 14h15. O órgão informa também que a capital mineira está sob alerta para pancadas de chuvas até às 8h desta sexta-feira (31/10).

Na Região Nordeste, chove extremamente forte, com volume acima de 5 milímetros, segundo a Defesa Civil de BH. Na Regional Norte, a intensidade é moderada, com volume entre 1,1 a 2,5 mm.

Em Venda Nova e na Pampulha, chove fraco, com volume entre 0,1 e 1,0 milímetros.

Pancadas de chuva

Até às 8h desta sexta-feira, BH pode ter pancadas de chuva, com volume entre 30 a 50mm, e com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O órgão orienta que, em caso de chuva forte, a população deve evitar áreas de inundação e não trafegar em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

O que fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a Cemig (116) ou a Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

