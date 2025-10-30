BH: rua da Região Centro-Sul tem obra finalizada e acessos liberados

Moradores e motoristas do Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ganharam um novo acesso com a finalização da obra de abertura da Rua Halley, no trecho entre as ruas Laplace e Rigel.

A Prefeitura de Belo Horizonte entregou nesta quinta-feira (29/10) o investimento, de aproximadamente R$ 6,7 milhões, que incluiu pavimentação, drenagem, contenções, paisagismo, calçadas, pintura e sinalização vertical e horizontal. A obra tem o objetivo de melhorar o fluxo de veículos, aumentar a segurança de pedestres e desonerar vias vizinhas.

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) destacou a importância da intervenção. “Aqui próximo da Rigel, era um sonho dos moradores e também de quem passa pela região, porque muitos cortam caminho por esta área do Santa Lúcia, que antes era puro mato. Quem viu o local antes e depois percebe como essa obra é importante para as pessoas que circulam por aqui”. Antes da intervenção, a área era um grande lote fechado, o que dificultava o acesso e restringia a circulação de veículos e pedestres.

Ele ressaltou que a nova via beneficia tanto os principais corredores viários quanto as ruas menores utilizadas como alternativa. “Melhorar o trânsito da cidade também envolve essas vias menores. Precisamos estar atentos a isso. Aqui, a via é para 30 km/h e as placas devem ser respeitadas para preservar a vida de pedestres e motoristas”, destacou o prefeito.

Melhorias no trânsito

A presidente da BHTrans, Deusuite Matos, explicou que a abertura da Rua Halley amplia o sistema viário da região, oferecendo mais opções de tráfego e aliviando vias sobrecarregadas. “Essa obra é importante porque traz mais sistema viário para a região. Criamos três pistas, ou três faixas de trânsito aqui. Esse bairro é densamente habitado, muito motorizado, com grande volume de veículos e trânsito de passagem. Essa rua vai desonerar outras vias que ficam sobrecarregadas, oferecendo mais opções de tráfego para os motoristas”, afirmou.

Ela acrescentou que a via também foi planejada para garantir segurança. “Estamos na fase das medições, mas com certeza essa via será uma rota alternativa, além de melhorar os acessos locais. A via é íngreme, por isso restringimos o tráfego de caminhões e sinalizamos com limite de 30 km/h. Há travessias de pedestres e uma escola próxima, então pedimos que os motoristas fiquem atentos. Acreditamos que essa obra será muito benéfica para o bairro”.

Principais intervenções

O superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), Leonardo Gomes, detalhou a execução da abertura da Rua Halley e os benefícios para a população do bairro Santa Lúcia.

Remoção de invasões: casas que estavam no traçado da rua foram retiradas para permitir a abertura da via.



Drenagem: execução de sistema de drenagem para escoamento da água da chuva e prevenção de alagamentos.



Pavimentação: nova camada asfáltica em todo o trecho da rua.



Contenções: reforço estrutural e construção de muros de contenção em áreas críticas.



Refação do muro da escola: reconstrução do muro da escola localizada ao lado da rua.



Paisagismo e calçadas: criação de áreas verdes e calçadas adequadas para pedestres.



Sinalização: instalação de sinalização vertical e horizontal, incluindo faixas de pedestres, placas de limite de velocidade e orientação para motoristas.



Pintura e demarcação de vias: adequação do tráfego e organização das faixas de circulação.





Segundo Leonardo, a intervenção completa na via vai beneficiar principalmente quem acessa a escola na entrada e na saída, onde havia engarrafamentos. “Agora o fluxo ficará melhor, sem a necessidade de dar volta para chegar à escola. É um benefício para a população do Santa Lúcia”.

Sobre o prazo de execução, ele acrescentou. “A obra durou pouco mais de 1 ano e meio, dentro do cronograma previsto, considerando a complexidade que ela impôs. Agora estamos entregando a obra concluída”.

Moradores e motoristas aprovaram as mudanças trazidas pela abertura da Rua Halley. Flávia Gorgulho, empresária que mora na região há 30 anos, afirmou que a obra foi bem organizada e trouxe melhorias para o dia a dia. “Quanto a obra em si, achei que foi muito organizada, não impactou negativamente. Foi muito boa e valeu a pena”. Para ela, a nova via facilita o tráfego e melhora o acesso à região.

O mesmo sentimento foi compartilhado por motoristas que circulam diariamente pelo bairro. Hugo Henrique, motorista de aplicativo e morador da área, disse que a intervenção deve organizar o fluxo. “Sim, eu moro aqui e vi que abriram a rua. Vai melhorar bastante para mim. Antes era uma bagunça, principalmente perto da escola”.

Já Leonardo Bandeira, também motorista de aplicativo, destacou a economia de tempo. “Antes era um quarteirão fechado, tínhamos que dar a volta e gastava mais tempo. Agora, com esse acesso, facilitou bastante a nossa vida de motorista”.

