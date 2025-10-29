BH registrou nesta quarta (29) a 6ª maior temperatura do ano na capital

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Belo Horizonte registrou a sexta maior temperatura do ano na capital no início da tarde desta quarta-feira (29/10). Segundo a Defesa Civil, às 13h35, a estação instalada na regional de Venda Nova marcou 34,1°C. O dia mais quente de 2025 em BH também foi registrado este mês, no último dia 7, quando os termômetros registraram 35,5°C.

Apesar da temperatura marcada hoje não bater ponto no pódio das três maiores, muitas pessoas foram às redes sociais desabafar. É o que dá pra fazer além de tentar ficar na sombra e se hidratar bem no calorão. Veja dicas mais abaixo.

"Se eu pudesse, andaria só pelada neste calor. BH tá parecendo um vulcão", disse uma internauta no X. "Existe alguma razão pra esse calor subsaariano em BH ou é só pra me matar mesmo?", indagou outra pessoa.

Mas uma trégua também foi anunciada mais cedo pela Defesa Civil de BH, que emitiu um alerta com possibilidade de chuva até as 8h desta quinta (30/10). Além disso, mais da metade do estado pode enfrentar tempestades, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Confira a lista.

Top 10 das maiores temperaturas de BH em 2025

1. 35,5 °C - 07/10/2025 às 14h50 (Venda Nova)

2. 34,9 °C - 22/09/2025 às 13h (Pampulha)

3. 34,6 °C - 14/03/2025 às 15h (Venda Nova)

4. 34,4 °C - 21/01/2025 às 15h (Pampulha)

5. 34,3 °C - 22/01/2025 às 14h (Venda Nova)

6. 34,1 °C - 18/02/2025 às 14h40 (Venda Nova) e 29/10/2025 às 13h35 (Venda Nova)

7. 33,9 °C - 15/03/2025 às 14h10 (Venda Nova)

8. 33,6 °C - 20/01/2025 às 16h10 (Venda Nova)

9. 33,7 °C - 23/01/2025 às 14h (Venda Nova), 10/03/2025 às 15h (Pampulha) e 21/09/2025 às 14h (Pampulha)

10. 33,5 °C – 11/03/2025 às 13h25 (Venda Nova)

Dicas para driblar o calor

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores. Outra opção é colocar uma bacia com água dentro do quarto;

Evite exposição ao sol das 10 às 17 horas;

Caso necessário, use hidratante;

procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

