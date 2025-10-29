BH: corpo é abandonado em carrinho de supermercado no Anel Rodoviário

O corpo de um lanterneiro de peças automotivas de 35 anos foi encontrado em uma marginal do Anel Rodoviário. Ele foi visto sendo carregado em um carrinho de compras pelo bairro São Paulo, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), ao final da manhã desta quarta-feira (29/10). Familiares disseram que o homem apresentava sinais de uso de drogas e bebida alcoólica quando saiu de casa cedo e não voltou mais.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia de que três suspeitos, que seguiam do bairro Minaslândia ao bairro São Paulo, carregavam um carrinho de supermercado com o corpo de um homem.

Os militares foram confirmar o fato e, momentos depois, receberam a informação de que o carrinho foi abandonado na marginal do Anel, na esquina da Rua Joaquim Gouveia, nas proximidades do Parque Guilherme Lage. Conforme o boletim de ocorrência, o corpo foi achado caído no chão, junto ao carrinho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a morte foi confirmada por um médico de plantão. Conforme o documento policial, o corpo tinha sinais de agressão, sangue na cabeça e fratura em um dos braços. O corpo passou por perícia e foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames.

Familiares do homem compareceram ao local e reconheceram o lanterneiro. Um homem, que se apresentou como tio, contou que ficou sabendo da morte pela mãe, que é avó da vítima. Conforme relatou aos policiais, ele recebeu às 7h uma ligação dela, que dizia que o homem estava embriagado e alterado e saiu de casa sem dizer para onde iria. Cinco horas depois, a mãe ligou para ele novamente para contar da morte.

Segundo o familiar, a vítima trabalhava no bairro Santa Cruz e fazia uso constante de drogas e álcool. No entanto, o tio não soube dizer se o sobrinho tinha alguma dívida ou desafeto.

Os militares seguiram ao Beco Aranã, da rua paralela Andiroba, onde os moradores, que preferiram não se identificar, afirmaram que os autores eram conhecidos e estavam escondidos na casa de uma outra pessoa. Conforme o documento policial, o beco havia sido lavado recentemente.

Um investigador da Polícia Civil fez a perícia e assumiu a investigação do caso. Até o momento, os suspeitos não foram localizados. Equipes da Polícia Militar seguem em diligências para localizar os suspeitos e identificar a motivação do crime.