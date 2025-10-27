Assine
HOMICÍDIO

Corpo de homem com tornozeleira eletrônica é encontrado queimado em BH

Vítima de 29 anos tinha passagens por violência doméstica e envolvimento com o tráfico, segundo ex-companheira

27/10/2025 06:14 - atualizado em 27/10/2025 07:06

Crime aconteceu no Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

O corpo de um homem de 29 anos foi encontrado queimado e com marcas de tiros nesse domingo (26/10), no Bairro Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima usava tornozeleira eletrônica, o que permitiu sua identificação. O corpo apresentava quatro perfurações de arma de fogo, sendo duas na cabeça, uma no quadril e uma no braço.

Os militares entraram em contato com a ex-companheira do homem. A mulher informou que ele havia sido preso anteriormente por violência doméstica contra ela. Ainda segundo a ex, ela achava que ele continuava preso e se surpreendeu ao saber que o homem estava em liberdade.

A testemunha contou que conheceu a vítima no Bairro Cabana do Pai Tomás e que ele mantinha envolvimento com o tráfico de drogas. O relacionamento entre eles durou cerca de um ano.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e isolou a área para os trabalhos técnicos. O rabecão removeu o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, que vau apurar a motivação e a autoria do crime.

