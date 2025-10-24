Assine
Três são detidos por tentativa de homicídio contra adolescente de 17 anos

Policiais apreenderam um jovem de 17 anos e mais duas pessoas por envolvimento no atentado contra o jovem

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
24/10/2025 17:15

Três são detidos por tentativa de homicídio contra adolescente de 17 anos
Três são detidos por tentativa de homicídio contra adolescente de 17 anos crédito: ReproduÃ§Ã£o/Google Street View

Três pessoas foram detidas por envolvimento na tentativa de homicídio de um adolescente de 17 anos na noite dessa quinta-feira (23/10), em São Gotardo, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar, o jovem foi alvo de disparos na porta de casa.

A corporação informou que dois homens foram até a casa da vítima, no bairro Serra Negra, em uma motocicleta. Um deles, então, atirou no jovem. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por um desentendimento.



Durante as buscas, a PM localizou o veículo usado na ação e apreendeu um suspeito de 17 anos, que confessou a participação. Ele indicou que o atirador seria um jovem de 18 anos, encontrado escondido em um motel às margens da MG-235.

Os militares também prenderam um terceiro envolvido, de 21 anos, apontado como o responsável por  fornecer o revólver calibre .32 utilizado no ataque. 

O adolescente ferido foi encaminhado para atendimento em Patos de Minas e não corre risco de morte.

adolescente minas-gerais tentativa-de-homicidio

