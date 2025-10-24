Três são detidos por tentativa de homicídio contra adolescente de 17 anos

Três pessoas foram detidas por envolvimento na tentativa de homicídio de um adolescente de 17 anos na noite dessa quinta-feira (23/10), em São Gotardo, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar, o jovem foi alvo de disparos na porta de casa.

A corporação informou que dois homens foram até a casa da vítima, no bairro Serra Negra, em uma motocicleta. Um deles, então, atirou no jovem. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por um desentendimento.





Durante as buscas, a PM localizou o veículo usado na ação e apreendeu um suspeito de 17 anos, que confessou a participação. Ele indicou que o atirador seria um jovem de 18 anos, encontrado escondido em um motel às margens da MG-235.



Os militares também prenderam um terceiro envolvido, de 21 anos, apontado como o responsável por fornecer o revólver calibre .32 utilizado no ataque.

O adolescente ferido foi encaminhado para atendimento em Patos de Minas e não corre risco de morte.