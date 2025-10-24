Morador é salvo por vizinhos depois de residência pegar fogo em Uberlândia

Um homem foi salvo por vizinhos depois que o imóvel em que ele vive pegou fogo, em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro, na madrugada desta sexta-feira (24/10). A vítima não teria percebido as chamas.



O caso foi registrado no bairro Aclimação, zona leste da cidade. O imóvel é comercial, mas é emprestado para que o morador viva ali.

Moradores da rua Mário Faria perceberam a fumaça, depois o fogo e entraram no cômodo para retirar o morador. Segundo os bombeiros, ele apresentava sinais de embriaguez e desorientação.



A mobília foi destruída pelas chamas, mas a estrutura foi pouco afetada por conta da ação do Corpo de Bombeiros, que controlaram o fogo e fizeram o rescaldo em seguida.



O morador precisou de atendimento médico.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas a suspeita é de que o morador possa ter acendido alguma chama e dormido em seguida.