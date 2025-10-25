Homem é alvo de tentativa de homicídio e sobrevive protegendo a filha

Um comerciante, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na própria loja de bebidas em Pirapora (MG), na Região Central do estado, na madrugada deste sábado (25/10). Ele conseguiu se esconder e ainda protegeu a filha pequena dos disparos.

A vítima foi socorrida ao Hospital Fundação Dr. Moisés Magalhães Freire, onde a equipe médica o atendeu e acionou a Polícia Militar. Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), ele estava em estado grave, com três ferimentos de tiros: dois na região da pelve e outro na panturrilha direita.

O comerciante estava consciente e contou aos militares que, em um outro dia, foi ameaçado por um traficante que dizia que iria levá-lo a uma “quebrada” e esquartejá-lo até que confessasse ter matado um outro homem. Ele não conseguiu identificar quem foi o autor dos disparos, mas afirmou que o mandante tenha sido o traficante.

O homem relatou que, durante a madrugada, estava na adega da qual é dono, na companhia de um funcionário, quando percebeu um Chevrolet Onix passando várias vezes pela rua. Em certo momento, o carro parou e o passageiro do banco da frente apontou uma arma na direção dele e começou a disparar.

Ele correu para dentro da adega, fechou uma das portas, escondeu-se em um cômodo e se posicionou em frente da filha para protegê-la. Ele, porém, foi atingido por três disparos.

Testemunhas relataram que ouviram entre cerca de 15 disparos e viram os autores fugindo em seguida. A perícia esteve no local e recolheu cápsulas de munições, que serão usadas na apuração.

O estabelecimento tem câmeras de segurança que registraram a tentativa de homicídio. A companheira da vítima, de 24 anos, que também estava na adega no momento do crime, ficou responsável por armazenar os vídeos e apresentá-los assim que solicitada.

Até o momento, os autores não foram encontrados. A possível motivação do crime é descrita no BO como vingança. A vítima segue em estado grave e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.