EM INVESTIGAÇÃO

Corpo de idosa desaparecida é encontrado semienterrado em quintal

Eugênia Maria foi vista pela última vez pela família ao sair de casa na noite de sábado (25/10) para comprar carne

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
27/10/2025 18:04 - atualizado em 27/10/2025 19:24

Familiares de idosa desaparecida encontraram seu corpo semi enterrado em quintal de casa onde foi vista entrando no Bairro Nova Contagem
Familiares de idosa desaparecida encontraram seu corpo semi enterrado em quintal de casa onde foi vista entrando no Bairro Nova Contagem crédito: Divulgação

O corpo de uma idosa de 66 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (25/10), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrado semienterrado no quintal de uma casa na tarde desta segunda-feira (27/10). Eugênia Maria dos Santos foi vista pela última vez ao sair para ir ao açougue, no Bairro Nova Contagem. Um homem, que seria o morador do imóvel onde a vítima foi encontrada, foi linchado por moradores e socorrido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). 

Desde o desaparecimento, a família recebeu informações de vizinhos de que a idosa teria sido vista entrando na casa do suspeito, que fica na Rua VP2, no mesmo bairro em que morava. Imagens de câmera de segurança, adquiridas pela família, mostram o momento que a idosa se aproxima do homem. Ele está sentado no meio fio, em frente a um portão. 

A vítima se aproxima do suspeito e os dois conversam por um tempo. Ele então entrega a chave do portão à idosa que abre e aponta para o interior do imóvel. O suspeito então entra no local e é seguido pela mulher. 

Depois de terem acesso ao vídeo, os familiares da vítima foram até o local que ela foi vista pela última vez. Dentro do lote, os parentes encontraram um colchão com sangue e, no quintal, um pedaço de terra remexida. Ao escavarem, a família encontrou o corpo da idosa. 

O morador do imóvel, que seria o homem visto nas imagens de câmera de segurança conversando com Eugênia Maria, foi linchado por populares. Ele foi socorrido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e levado a uma unidade de saúde da região.

De acordo com o Serviço Social Autônomo (SSA) de Contagem, o homem, de 48 anos, deu entrada no Hospital Municipal levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O paciente apresenta quadro clínico grave, está intubado e sedado e sob cuidados intensivos da equipe, segundo o SSA de Contagem.

Em nota a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia da corporação foi acionada para realizar a coleta de vestígios. “O corpo será encaminhado ao IML, em BH, para a devida identificação e exame de necropsia”. 

