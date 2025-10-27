Corpo de idosa desaparecida é encontrado semienterrado em quintal
Eugênia Maria foi vista pela última vez pela família ao sair de casa na noite de sábado (25/10) para comprar carne
O corpo de uma idosa de 66 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (25/10), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrado semienterrado no quintal de uma casa na tarde desta segunda-feira (27/10). Eugênia Maria dos Santos foi vista pela última vez ao sair para ir ao açougue, no Bairro Nova Contagem. Um homem, que seria o morador do imóvel onde a vítima foi encontrada, foi linchado por moradores e socorrido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
Desde o desaparecimento, a família recebeu informações de vizinhos de que a idosa teria sido vista entrando na casa do suspeito, que fica na Rua VP2, no mesmo bairro em que morava. Imagens de câmera de segurança, adquiridas pela família, mostram o momento que a idosa se aproxima do homem. Ele está sentado no meio fio, em frente a um portão.
O morador do imóvel, que seria o homem visto nas imagens de câmera de segurança conversando com Eugênia Maria, foi linchado por populares. Ele foi socorrido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e levado a uma unidade de saúde da região.
De acordo com o Serviço Social Autônomo (SSA) de Contagem, o homem, de 48 anos, deu entrada no Hospital Municipal levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O paciente apresenta quadro clínico grave, está intubado e sedado e sob cuidados intensivos da equipe, segundo o SSA de Contagem.
Em nota a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia da corporação foi acionada para realizar a coleta de vestígios. “O corpo será encaminhado ao IML, em BH, para a devida identificação e exame de necropsia”.