Homem desconfia de envenenamento e mata esposa estrangulada em Contagem

Um homem de 46 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) depois confessar ter matado a esposa, de 43, estrangulada, em uma briga. Depois do crime, ele disse ao filho adolescente que a mãe dele estava passando mal e havia ido dormir. O caso foi registrado no bairro Santa Helena, em Contagem (MG), na Região Metropolitana, nessa sexta-feira (24/10).

A PM foi chamada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), às 21h15. Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), a médica relatou que encontrou o corpo da vítima em cima da cama e estranhou o relato do marido dela. No primeiro momento, não foi possível definir a causa da morte.

Segundo a PM, o corpo dela estava enrijecido e estava próximo de espumas de travesseiro. A máquina de lavar estava ligada e havia um travesseiro rasgado no tanque da casa.

Questionado, o homem disse que a esposa estava passando mal naquele dia, apresentava pele amarelada e estava tomando remédio sem prescrição médica, mas não queria ir ao hospital. Segundo o relato, ele encontrou a mulher desacordada no banheiro às 14h, já enrijecida, e chamou o Samu apenas às 20h36.

O homem apresentava arranhões no braço direito e justificou dizendo que teve uma briga por dívida com uma mulher não identificada no Bairro Cabana.

De acordo com o documento policial, os militares insistiram que o homem falasse a verdade e ele então confessou o crime. O autor contou que chegou em casa às 9h, comeu um biscoito e se sentiu mal. Ele questionou a esposa se ela o tinha envenenado e, segundo o relato, a mulher partiu para cima dele com agressões. Neste momento, ele a derrubou no chão e a estrangulou.

O filho do casal chegou em casa três horas depois, às 12h. Aos militares, o adolescente de 14 anos disse que o pai pediu que ele fosse à casa da vizinha porque a mãe não estava bem, tinha recebido uma “injeção para dormir” e estava dormindo.

O local foi isolado e os objetos e o celular dela foram recolhidos para investigação das circunstâncias do feminicídio. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão de Contagem. Já o adolescente foi entregue aos cuidados da avó.