Zona da Mata: Encontrado corpo de mulher desaparecida
Adolescente foi à delegacia e disse que transportou o corpo, mas diz que não matou. Ela alegou que a mulher teria sofrido um mau súbito
O corpo de uma adolescente, de 17 anos, foi encontrado pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (23/10), numa área de pastagem e mata, situada entre Rodeiro e Sobral Pinto (MG), Zona da Mata. A vítima estava desaparecida desde a tarde de quarta-feira (22/10). O suspeito do crime, um homem de 18 anos, se entregou.
Segundo o delegado Vinícius Soranço, da Delegacia Regional de Polícia Civil, em Ubá (MG), Zona da Mata, o adolescente estava acompanhado de sua advogada e teve a prisão em flagrante formalizada.
O delegado disse que o suspeito teria transportado o corpo da vítima enrolado em um cobertor em uma motocicleta, por cerca de oito quilômetros, até o local onde foi encontrado.
O suspeito contou na delegacia que teria mantido um breve relacionamento com a jovem e disse também que a adolescente sofreu um sangramento repentino, evoluindo para o óbito.
“O caso está sob apuração minuciosa. Os exames de necropsia serão fundamentais para esclarecer a causa da morte e confirmar ou refutar a versão apresentada pelo suspeito”, diz o delegado Soranço.
As investigações são feitas por policiais da divisão de homicídio e narcotráfico do Núcleo Regional de Investigação da Delegacia de Polícia Civil de Ubá. O delegado aguarda o resultado do exame de corpo de delito que deve apontar a causa da morte.