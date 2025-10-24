Zona da Mata: Encontrado corpo de mulher desaparecida

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O corpo de uma adolescente, de 17 anos, foi encontrado pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (23/10), numa área de pastagem e mata, situada entre Rodeiro e Sobral Pinto (MG), Zona da Mata. A vítima estava desaparecida desde a tarde de quarta-feira (22/10). O suspeito do crime, um homem de 18 anos, se entregou.

Segundo o delegado Vinícius Soranço, da Delegacia Regional de Polícia Civil, em Ubá (MG), Zona da Mata, o adolescente estava acompanhado de sua advogada e teve a prisão em flagrante formalizada.

O delegado disse que o suspeito teria transportado o corpo da vítima enrolado em um cobertor em uma motocicleta, por cerca de oito quilômetros, até o local onde foi encontrado.

O suspeito contou na delegacia que teria mantido um breve relacionamento com a jovem e disse também que a adolescente sofreu um sangramento repentino, evoluindo para o óbito.

“O caso está sob apuração minuciosa. Os exames de necropsia serão fundamentais para esclarecer a causa da morte e confirmar ou refutar a versão apresentada pelo suspeito”, diz o delegado Soranço.

As investigações são feitas por policiais da divisão de homicídio e narcotráfico do Núcleo Regional de Investigação da Delegacia de Polícia Civil de Ubá. O delegado aguarda o resultado do exame de corpo de delito que deve apontar a causa da morte.