MG: Suspeito de matar e desovar corpo de mulher à beira de estrada é preso

Um homem de 39 anos, principal suspeito do crime de feminicídio ocorrido no município de Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado, contra uma mulher, de 26, em 14 de outubro, foi localizado e preso pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (20/10).

O corpo da vítima foi localizado por populares à margem de uma estrada de terra da Rua Padre Paulo, no Bairro Ondina de Vasconcelos Oliveira. A suspeita é que a morte tenha ocorrido por enforcamento.

Durante as diligências conduzidas pela Delegacia de Homicídios foi apurado que a vítima havia deixado um estabelecimento comercial na companhia do suspeito. Imagens de câmeras de segurança do local e das proximidades confirmaram que eles estiveram juntos.

Com base nas evidências reunidas, a PCMG representou pela prisão. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e encontra-se à disposição da Justiça. A motivação do crime não foi informada.

