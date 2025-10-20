Assine
overlay
Início Gerais
FEMINICÍDIO

MG: Suspeito de matar e desovar corpo de mulher à beira de estrada é preso

Corpo da vítima foi localizado por populares à margem de uma estrada de terra em Sete Lagoas, na Região Central de Minas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
20/10/2025 23:26 - atualizado em 21/10/2025 00:00

compartilhe

SIGA
x
Mulher foi indiciada pelos crimes de calúnia e difamação, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)
Polícia Civil realizou prisão na tarde desta segunda-feira (20/10) crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 39 anos, principal suspeito do crime de feminicídio ocorrido no município de Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado, contra uma mulher, de 26, em 14 de outubro, foi localizado e preso pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (20/10). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O corpo da vítima foi localizado por populares à margem de uma estrada de terra da Rua Padre Paulo, no Bairro Ondina de Vasconcelos Oliveira. A suspeita é que a morte tenha ocorrido por enforcamento. 

Leia Mais

Durante as diligências conduzidas pela Delegacia de Homicídios foi apurado que a vítima havia deixado um estabelecimento comercial na companhia do suspeito. Imagens de câmeras de segurança do local e das proximidades confirmaram que eles estiveram juntos. 

Com base nas evidências reunidas, a PCMG representou pela prisão. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e encontra-se à disposição da Justiça. A motivação do crime não foi informada. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

feminicidio minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay