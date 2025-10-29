SES investiga mais sete possíveis casos de sarampo em cidade mineira

Sete novos possíveis casos de sarampo em crianças de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, estão sendo investigados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, de acordo com a pasta estadual. Os registros foram recebidos entre segunda (27/10) e terça-feira (28/10). No total, o município tem nove notificações para sarampo, todas envolvendo crianças, em investigação.

A SES-MG informa que, a partir dos dois possíveis casos registrados em 13 de outubro deste ano, foi reforçado às unidades e aos profissionais de saúde de Uberlândia a importância da notificação e investigação quando o paciente apresenta sintomas compatíveis com a doença. Desde essa sensibilização, sete novos possíveis casos foram registrados.

A pasta da saúde estadual afirma que as sete crianças que podem estar com sarampo se encontram clinicamente bem e em monitoramento. Os casos permanecem em investigação, não tendo sido identificado, até o momento, vínculo epidemiológico entre eles.

De acordo com a SES-MG, o sarampo é uma doença altamente contagiosa, transmitida por meio da tosse, espirro, fala ou respiração. Os principais sintomas incluem febre, manchas vermelhas na pele que se iniciam na cabeça e se espalham pelo corpo, tosse seca, coriza e conjuntivite.

Primeiras notificações

Os dois primeiros possíveis casos de sarampo em Uberlândia referem-se a crianças de 1 ano de idade, de acordo com a SES-MG. A pasta informa que elas apresentaram febre, exantema e sintomas respiratórios leves, sem registro vacinal para a tríplice viral. Com relação a sete novas investigações, a Secretaria Estadual de Saúde não informou a respeito sintomas e histórico de vacinas.

Ainda sobre as duas primeiras notificações, a pasta afirma que os exames iniciais não permitiram descartar ou confirmar os casos de sarampo, sendo necessária a coleta de novas amostras para a continuidade da investigação diagnóstica”. “As crianças encontram-se em bom estado geral, em recuperação domiciliar, sob acompanhamento da equipe de Atenção Primária e da Vigilância Epidemiológica Municipal”, informa a SES-MG.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia informa que, até o momento, somente os dois primeiros casos registrados tiveram exame prévio realizado pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), vinculada à SES-MG. “Neste sentido, o município não tem conhecimento de qualquer outro exame emitido que aponte novos casos na cidade”, destaca a secretaria.

Vacinação

A SES-MG enfatiza que a prevenção ao sarampo depende principalmente da vacinação, que se caracteriza como “segura, eficaz e oferecida gratuitamente pelo SUS”. A vacina tríplice viral deve ser administrada conforme o calendário vacinal, com doses específicas para crianças, adolescentes e adultos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia informa que continua, desde a semana passada, “intensificando as ações de bloqueio vacinal e a busca ativa para a imunização de, aproximadamente, 3,6 mil crianças menores de quatro anos que estejam com a tríplice viral em atraso.”

De acordo com a pasta municipal, atualmente, a taxa de cobertura da vacina tríplice viral em Uberlândia, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é de 89,41% para a 1ª dose e 82,26% para a 2ª. “A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%, e, portanto, o município, além das ações, convoca os pais a levarem seus filhos para vacinar nos mais de 70 pontos de vacinação espalhados pela cidade”, afirmou.

Isolamento

Em casos suspeitos, a SES-MG afirma que é essencial manter o isolamento, adotar medidas de higiene respiratória, como cobrir a boca ao tossir e higienizar as mãos, e garantir a notificação imediata de casos à Vigilância Epidemiológica.

Sobre os casos de Uberlândia, a pasta estadual de saúde diz que, desde as notificações iniciais, todas as medidas de saúde pública recomendadas foram desencadeadas, dentre elas:

• Investigação epidemiológica e coleta de amostras para diagnóstico laboratorial;

• Monitoramento e acompanhamento dos contatos próximos;

• Bloqueio vacinal seletivo nas áreas envolvidas;

• Busca ativa de novos casos e intensificação da vacinação no município;

• Orientação às unidades de saúde para notificação imediata e verificação do esquema vacinal.