ESTADO DE ATENÇÃO

Cidade de Minas Gerais registra dois casos de sarampo

Baixa adesão à vacinação contra a doença preocupa órgãos da saúde; público mais vulnerável são crianças

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
24/10/2025 11:15 - atualizado em 24/10/2025 12:40

Criança com sarampo; imagem meramente ilustrativa
Manchas vermelhas são um dos principais sintomas para a doença crédito: divulgação/ministério da saúde

Dois casos de sarampo foram registrados em Uberlândia (MG), no Triângulo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a Prefeitura, a Fundação Ezequiel Dias (Funed), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) confirmou os dois primeiros casos de 2025 em duas meninas, menores de quatro anos de idade, residentes na cidade e atendidas pela rede municipal de Saúde.

Em nota, a Prefeitura de Uberlândia informou que os casos ainda são tratados como suspeitos pelo órgão estadual, responsável por analisar a doença infecciosa, que optou por fazer mais um teste de checagem para validar definitivamente a situação. O estado está sob alerta, devido a baixa cobertura vacinal contra a doença contagiosa que pode levar a complicações graves e até à morte.

“A Secretaria Municipal de Saúde reforça, mais uma vez, que, por meio da Vigilância Epidemiológica, realiza constantemente o monitoramento da circulação do vírus e incursões de busca ativa para proteção individual e coletiva, levando em conta, novamente, o alto fluxo de passagem de pessoas pela cidade”, disse a administração municipal.

Conforme a pasta da saúde, a taxa de cobertura da vacina tríplice viral em Uberlândia, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é de 89,41% para a 1ª dose e 82,26% para a 2ª dose. A meta instituída pelo Ministério da Saúde é de 95% e, por isso, a cidade está convocando os pais a levarem seus filhos para se vacinarem nos mais de 70 pontos de vacinação disponíveis.

Além da vacinação, a Prefeitura informou que realizará um bloqueio vacinal direcionado aos casos suspeitos, incluindo conviventes e profissionais de saúde que atenderam aos casos. Outra medida é a intensificação na busca ativa e vacinação de aproximadamente 3,6 mil crianças menores de quatro anos que estejam com a tríplice viral em atraso.

De acordo com dados do Ministério da Saúde publicados no dia 7 deste mês, não havia confirmações para a doença em 2025 no estado. No ano passado, um caso foi registrado em Minas Gerais. Antes disso, 22 casos foram contabilizados em 2019 e 158 em 2020. A reportagem do Estado de Minas procurou a SES-MG e aguarda retorno.

Quantos casos foram registrados em Minas nos últimos 10 anos?

  • 2015: 0
  • 2016: 0
  • 2017: 0
  • 2018: 0
  • 2019: 158
  • 2020: 22
  • 2021: 0
  • 2022: 0
  • 2023: 0
  • 2024: 1
  • 2025: 2*

Dados: Ministério da Saúde

*Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia (MG)

O que é a doença?

O sarampo é causado por um vírus, e sua transmissão ocorre de forma rápida pelo ar, quando a pessoa infectada tosse, espirra ou fala, informa o Ministério da Saúde. É importante que o diagnóstico seja laboratorial, por sorologia, como amostra de sangue, e também por biologia molecular, como amostras de secreção de orofaringe, nasofaringe e urina.

Quais são os principais sintomas?

Os sintomas iniciais são parecidos com os de um resfriado, com manchas vermelhas no corpo e febre alta (acima de 38,5°) acompanhada de um ou mais dos seguintes sintomas:

  • Tosse seca
  • Irritação nos olhos (conjuntivite)
  • Nariz escorrendo ou entupido
  • Mal-estar intenso

Em torno de 3 a 5 dias é comum aparecer manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas que, em seguida, se espalham pelo restante do corpo. Após o aparecimento das manchas, a persistência da febre é um sinal de alerta e pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade. Caso a pessoa apresente esses sinais e sintomas, deve-se procurar um serviço de saúde.

Como se prevenir?

A principal preocupação das autoridades de saúde é que a cobertura da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está abaixo da meta de 95% em diversas cidades mineiras, incluindo a capital, Belo Horizonte. Esse cenário cria "bolsões" de pessoas suscetíveis, o que facilita a circulação do vírus e o início de surtos.

A vacinação é a única forma eficaz de prevenção. Uma pessoa vacinada não apenas se protege, mas também ajuda a criar uma barreira de imunidade coletiva, que resguarda quem não pode receber a vacina, como bebês com menos de seis meses e pessoas com o sistema imunológico comprometido.

Manter a caderneta de vacinação atualizada é fundamental para evitar o retorno do sarampo. O processo é simples e rápido, exigindo apenas atenção a alguns pontos-chave para garantir a proteção de toda a família. Confira o passo a passo:

  • Caderneta de vacinação: o primeiro passo é localizar seu cartão de vacinas e o de seus filhos. Procure pelo registro da vacina tríplice viral (SCR).
  • Esquema vacinal completo: para crianças, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda duas doses. A primeira aos 12 meses de vida e a segunda aos 15 meses.
  • Proteção de adultos: se você tem até 29 anos e não tem certeza se tomou as duas doses, a recomendação é se vacinar. Pessoas entre 30 e 59 anos que não foram vacinadas devem receber uma dose.
  • Na dúvida, vacinar: não há problema em receber uma dose adicional da vacina caso você não encontre o cartão ou não se lembre de ter sido imunizado. A segurança é a prioridade.
  • Posto de saúde: com a caderneta em mãos, vá à unidade de saúde mais próxima de sua casa. O imunizante é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

