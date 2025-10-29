Assine
REABILITAÇÃO

BH: clínica de reabilitação é interditada um dia após morte de idoso

Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. Com a interdição, os internos passam por avaliação médica e são encaminhados para abrigos ou hospitais

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
29/10/2025 17:31

Clínica foi fechada depois de morte de idoso e encontro de irregularidades
Clínica foi fechada depois de morte de idoso e encontro de irregularidades crédito: Reprodução/Google Street View

A clínica de reabilitação para dependentes químicos Casa Azul, localizada no bairro Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), foi interditada por irregularidades nesta quarta-feira (29/10). Nessa terça-feira (28/10), um idoso de 60 anos foi encontrado morto no local. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o local está irregular e não possui alvará de funcionamento e localização vigente.

A operação é realizada em conjunto entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e as secretarias de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos da PBH. De acordo com a gestão municipal, a casa foi interditada durante a manhã pela constatação de irregularidades no local. Até o momento, o MPMG não especificou quais são as irregularidades do local. A reportagem será atualizada assim que as informações forem divulgadas.

O corpo do idoso foi encontrado ao lado de uma cama da clínica na tarde de terça (28/10). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o responsável da clínica acionou as autoridades dizendo que um dos internos tinha sofrido uma queda e estava passando mal. Momentos depois, informou que o idoso teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o médico de plantão confirmou a morte. O corpo foi recolhido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exame de necropsia. A Polícia Civil aguarda a conclusão de laudos para confirmar as circunstâncias e a causa da morte.

De acordo com a prefeitura, os pacientes foram avaliados por médicos e enfermeiros da rede SUS-BH e, até esta tarde, 13 pessoas foram encaminhadas para abrigos da PBH e outras oito foram levadas para unidades de saúde.

Não há informações sobre o estado de saúde dos internos. Conforme a gestão municipal, os dados dos prontuários médicos são sigilosos e são repassados ao próprio paciente, familiares ou representantes legais.

O responsável pela clínica foi procurado para um pronunciamento e a reportagem aguarda retorno. A ação segue em andamento. 

