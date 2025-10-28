Campanha de multivacinação para menores de 15 anos termina sexta (31) em BH

A Campanha de Multivacinação voltada à ampliação das coberturas vacinais de crianças e adolescentes menores de 15 anos termina na próxima sexta-feira (31/10). A iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte acontece desde 6 de outubro.

Conforme balanço do Executivo divulgado nesta terça-feira (28/10), foram aplicadas cerca de 69 mil doses de imunizantes que fazem parte do calendário de vacinação do SUS, como as vacinas contra rotavírus, poliomielite, hepatites A e B, Papilomavírus Humano (HPV), febre amarela, dengue e gripe, além da meningocócica ACWY, pneumocócica 10, pentavalente e tríplice viral.

As vacinas estão sendo aplicadas nos 153 centros de saúde e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Os endereços e horários de funcionamento podem ser conferidos no portal da Prefeitura. Já as doses contra a COvid-19 e a BCG são ofertadas exclusivamente em locais de referência.

A aplicação das doses é feita após a avaliação da situação vacinal de cada criança e adolescente. Para a imunização é fundamental que os pais, mães ou responsáveis legais estejam presentes e apresentem a caderneta de vacinação para conferência e atualização, caso seja necessária. Também é preciso apresentar um documento de identificação com foto e CPF.

