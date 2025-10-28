Homem furta 14 plantas de jardim de colégio e depois se entrega à polícia

Alexandre Carneiro, Marcos Vieira

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (28/10), ao se apresentar de maneira espontânea. Ele teria furtado, ao longo de um período de cinco meses, pelo menos 14 mudas de plantas do jardim de um colégio particular no Bairro Alto Caiçaras, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O suspeito se entregou após a instituição de ensino postar vídeos de suas ações, que repercutiram nas redes sociais.

Durante o registro da ocorrência, o homem teria alegado aos policiais que não sabia que o furto das plantas constituía crime e poderia gerar responsabilização legal. Ele devolveu os vegetais que havia levado, os quais foram restituídos à escola.

Porém, enquanto ainda ouviam o suspeito, os agentes da PCMG constataram que o carro que ele utilizava nas ações tinha placas clonadas. As matrículas correspondiam a outro veículo, da mesma marca e modelo, que apresentava queixa de roubo.

Diante disso, o homem acabou sendo preso em flagrante pelo crime de receptação. Em seguida, ele pagou fiança e foi liberado. De acordo com a PCMG, as investigações sobre os furtos das plantas e a utilização do veículo clonado seguem em andamento.

Plantas foram assentadas há menos de 1 ano

Plantas foram assentadas pelo colégio há menos de 1 ano Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Carmen Veiga, diretora do Colégio Dimensão, que foi alvo dos furtos, explica que as mudas haviam sido assentadas há menos de um ano, quando o muro da instituição passou por uma revitalização. Elas são da espécie croton e foram definidas por um projeto arquitetônico. “Desde maio de 2025, esse sujeito vem furtando as plantas”, explica.

A profissional atribui a devolução das plantas à repercussão que a postagem dos vídeos alcançou nas redes sociais. “As pessoas começaram a falar que o conheciam e deram o nome e o endereço dele”, relata. Ela acredita que o homem se arrependeu de ter cometido os furtos: “Eu espero que ele reflita sobre os atos dele; a gente não deve tirar nada de ninguém”, conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia