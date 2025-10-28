Homem procurado no Ceará há mais de 3 anos é preso em Uberlândia
O mandado de prisão foi expedido pela Justiça em Juazeiro do Norte, cidade onde o homem atuava como comerciante antes de se mudar para Minas Gerais
Um homem de 32 anos, procurado pela Justiça do Ceará, foi localizado e preso nesta terça-feira (28/10), em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro. Segundo informações apuradas, ele trabalhava em uma empresa no bairro Shopping Park, zona sul da cidade, quando agentes o encontraram.
O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Juazeiro do Norte (CE), cidade onde o homem atuava como comerciante antes de se mudar para Minas Gerais. No momento da detenção, ele não resistiu.
O foragido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que cuidará dos trâmites para o cumprimento da ordem judicial e do processo de transferência ao estado de origem.
Não foi informado o nome e nem o crime cometido pelo preso, apenas que ele era procurado há mais de 3 anos.
Ainda não há previsão para que ele seja levado ao Ceará.