Assine
overlay
Início Gerais
DE OLHO NO CÉU

Minas tem 429 cidades em alerta de tempestades; confira a lista

Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo desta segunda-feira (29). Veja a relação de municípios e as recomendações da Defesa Civil

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
29/10/2025 11:05

compartilhe

SIGA
x
Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva nesta sexta-feira (17/10), de acordo com a Defesa Civil municipal. O aviso é válido até às 8h deste sábado (18/10)
Alerta de possibilidade de chuva intensa é válido até a manhã desta quinta-feira (30) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG - 12/12/2023

Quatrocentos e vinte e nove cidades de Minas Gerais estão sob alerta de perigo potencial, classificado de amarelo, para temporal até às 8 horas desta quinta-feira (30/10). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Cento e quarenta e seis municípios também estão sob alerta laranja, ou seja, com possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos mais fortes, entre 60 e 100 km/h. O comunicado também é válido até às 8h de amanhã.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

 

Leia Mais

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cidades sob alerta  'laranja' 

  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Além Paraíba
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Aracitaba
  • Arantina
  • Argirita
  • Baependi
  • Barbacena
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cachoeira de Minas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo de Minas
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Caxambu
  • Chácara
  • Chiador
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Cordislândia
  • Coronel Pacheco
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Descoberto
  • Dom Viçoso
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Ewbank da Câmara
  • Extrema
  • Goianá
  • Gonçalves
  • Guarani
  • Guarará
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Inconfidentes
  • Ingaí
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapeva
  • Itutinga
  • Jesuânia
  • Juiz de Fora
  • Lambari
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Luminárias
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Maripá de Minas
  • Marmelópolis
  • Matias Barbosa
  • Minduri
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Natércia
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira Fortes
  • Ouro Fino
  • Paiva
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Pedralva
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Piau
  • Piedade do Rio Grande
  • Piranguçu

Cidades sob alerta  'amarelo'

  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Aracitaba
  • Araguari
  • Arantina
  • Araporã
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Areado
  • Argirita
  • Astolfo Dutra
  • Baependi
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barão de Monte Alto
  • Barbacena
  • Barroso
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Capitólio
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Cássia
  • Cataguases
  • Caxambu
  • Centralina
  • Chácara
  • Chiador
  • Claraval
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Conquista
  • Consolação
  • Coqueiral
  • Cordislândia
  • Coronel Pacheco
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristais
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Descoberto
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Dona Eusébia
  • Elói MendesPirajuba
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pirapetinga
  • Piraúba
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prados
  • Prata
  • Pratápolis
  • Recreio
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Novo
  • Rio Pomba
  • Rio Preto
  • Rochedo de Minas
  • Sacramento
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Bárbara do Tugúrio
  • Santa Juliana
  • Santana da Vargem
  • Santana de Cataguases
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São João Nepomuceno
  • São José da Barra
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tiago
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador Cortes
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serrania
  • Serranos
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Soledade de Minas
  • Tabuleiro
  • Tapira
  • Tiradentes
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Tupaciguara
  • Turvolândia
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • União de Minas
  • Vargem Bonita
  • Varginha
  • Veríssimo
  • Virgínia
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

bh chuva inmet previsaodotempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay