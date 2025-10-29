Minas tem 429 cidades em alerta de tempestades; confira a lista
Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo desta segunda-feira (29). Veja a relação de municípios e as recomendações da Defesa Civil
Quatrocentos e vinte e nove cidades de Minas Gerais estão sob alerta de perigo potencial, classificado de amarelo, para temporal até às 8 horas desta quinta-feira (30/10). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
Cento e quarenta e seis municípios também estão sob alerta laranja, ou seja, com possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos mais fortes, entre 60 e 100 km/h. O comunicado também é válido até às 8h de amanhã.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Cidades sob alerta 'laranja'
- Aiuruoca
- Alagoa
- Além Paraíba
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Aracitaba
- Arantina
- Argirita
- Baependi
- Barbacena
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cachoeira de Minas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Caxambu
- Chácara
- Chiador
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Cordislândia
- Coronel Pacheco
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Descoberto
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Goianá
- Gonçalves
- Guarani
- Guarará
- Heliodora
- Ibertioga
- Inconfidentes
- Ingaí
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Itutinga
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Lambari
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Sião
- Munhoz
- Natércia
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira Fortes
- Ouro Fino
- Paiva
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Piranguçu
Cidades sob alerta 'amarelo'
- Água Comprida
- Aguanil
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Aracitaba
- Araguari
- Arantina
- Araporã
- Araxá
- Arceburgo
- Areado
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitólio
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cássia
- Cataguases
- Caxambu
- Centralina
- Chácara
- Chiador
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coronel Pacheco
- Córrego do Bom Jesus
- Cristais
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Elói MendesPirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Recreio
- Ribeirão Vermelho
- Rio Novo
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Rochedo de Minas
- Sacramento
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Juliana
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João Nepomuceno
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tapira
- Tiradentes
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Vargem Bonita
- Varginha
- Veríssimo
- Virgínia
- Volta Grande
- Wenceslau Braz
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice