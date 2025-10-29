Minas tem 429 cidades em alerta de tempestades; confira a lista

Quatrocentos e vinte e nove cidades de Minas Gerais estão sob alerta de perigo potencial, classificado de amarelo, para temporal até às 8 horas desta quinta-feira (30/10). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

Cento e quarenta e seis municípios também estão sob alerta laranja, ou seja, com possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos mais fortes, entre 60 e 100 km/h. O comunicado também é válido até às 8h de amanhã.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Segundo o Inmet, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;



Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidades sob alerta 'laranja'

Aiuruoca

Alagoa

Além Paraíba

Andrelândia

Antônio Carlos

Aracitaba

Arantina

Argirita

Baependi

Barbacena

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Caxambu

Chácara

Chiador

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Cordislândia

Coronel Pacheco

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Descoberto

Dom Viçoso

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Ewbank da Câmara

Extrema

Goianá

Gonçalves

Guarani

Guarará

Heliodora

Ibertioga

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Itutinga

Jesuânia

Juiz de Fora

Lambari

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Maripá de Minas

Marmelópolis

Matias Barbosa

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Sião

Munhoz

Natércia

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira Fortes

Ouro Fino

Paiva

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Piau

Piedade do Rio Grande

Piranguçu

Cidades sob alerta 'amarelo'

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araporã

Araxá

Arceburgo

Areado

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barroso

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Cássia

Cataguases

Caxambu

Centralina

Chácara

Chiador

Claraval

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coronel Pacheco

Córrego do Bom Jesus

Cristais

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Elói MendesPirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Recreio

Ribeirão Vermelho

Rio Novo

Rio Pomba

Rio Preto

Rochedo de Minas

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santos Dumont

São Bento Abade

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João Nepomuceno

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador José Bento

Seritinga

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Tiradentes

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Veríssimo

Virgínia

Volta Grande

Wenceslau Braz

