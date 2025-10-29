Tempo em BH: capital com calor e chuva forte nesta quarta (29/10)
A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 16,8°C; veja a previsão completa para Minas Gerais e as as dicas da Defesa Civil
Belo Horizonte amanheceu nesta quarta-feira (29/10) com temperaturas amenas, mas a expectativa é de um dia quente, com a possibilidade de chuvas e instabilidades a partir da tarde.
De acordo com a Defesa Civil da capital, a previsão meteorológica indica um dia de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais a partir do período vespertino.
A temperatura mínima registrada na capital foi de 16,8°C. Já a máxima estimada pode atingir os 32°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 35% durante a tarde. A baixa umidade exige atenção, mesmo com a previsão de chuvas.
Orientações da Defesa Civil
Diante da possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a Defesa Civil de BH reforça a importância de a população adotar medidas preventivas para evitar acidentes e transtornos:
- Evite áreas de inundação e não se aproxime de córregos e ribeirões durante ou após fortes chuvas.
- Não atravesse ruas alagadas ou enxurradas a pé ou de carro.
- Reduza a velocidade e tenha cautela ao dirigir em condições de chuva e pouca visibilidade.
- Não se abrigue ou estacione veículos debaixo de árvores ou em locais próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de raios e queda.
- Em caso de rajadas de vento, evite sair de casa e procure um local seguro.
- Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia se a casa estiver sujeita a inundações.
- Tenha atenção redobrada com crianças pequenas e idosos próximos a córregos e canais no período de chuvas.
Como fica o tempo em Minas?
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a quarta-feira será marcada por instabilidades e chuva em Minas Gerais, principalmente no Sul do estado.
A atuação de uma área de baixa pressão próxima ao litoral paulista favorece a ocorrência de pancadas típicas de primavera em grande parte do estado. No entanto, o Inmet alerta que baixos índices de umidade ainda são esperados nas regiões Norte e Noroeste.
Situação por região
- Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes: Céu parcialmente nublado com pancada de chuva e trovoada isolada.
- Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Central Mineira, Metropolitana e Zona da Mata: Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.
- Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce: Céu parcialmente nublado.
- Demais Regiões (Norte e Noroeste): Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.
Como se prevenir do tempo seco?
- Hidrate-se durante o dia;
- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
- Evite frituras;
- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;
- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;
- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;
- Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190)