Tempo em BH: capital com calor e chuva forte nesta quarta (29/10)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte amanheceu nesta quarta-feira (29/10) com temperaturas amenas, mas a expectativa é de um dia quente, com a possibilidade de chuvas e instabilidades a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil da capital, a previsão meteorológica indica um dia de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais a partir do período vespertino.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 16,8°C. Já a máxima estimada pode atingir os 32°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 35% durante a tarde. A baixa umidade exige atenção, mesmo com a previsão de chuvas.

Orientações da Defesa Civil

Diante da possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a Defesa Civil de BH reforça a importância de a população adotar medidas preventivas para evitar acidentes e transtornos:

Evite áreas de inundação e não se aproxime de córregos e ribeirões durante ou após fortes chuvas.

Não atravesse ruas alagadas ou enxurradas a pé ou de carro.

Reduza a velocidade e tenha cautela ao dirigir em condições de chuva e pouca visibilidade.

Não se abrigue ou estacione veículos debaixo de árvores ou em locais próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de raios e queda.

Em caso de rajadas de vento, evite sair de casa e procure um local seguro.

Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia se a casa estiver sujeita a inundações.

Tenha atenção redobrada com crianças pequenas e idosos próximos a córregos e canais no período de chuvas.

Como fica o tempo em Minas?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a quarta-feira será marcada por instabilidades e chuva em Minas Gerais, principalmente no Sul do estado.

A atuação de uma área de baixa pressão próxima ao litoral paulista favorece a ocorrência de pancadas típicas de primavera em grande parte do estado. No entanto, o Inmet alerta que baixos índices de umidade ainda são esperados nas regiões Norte e Noroeste.

Situação por região

Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes: Céu parcialmente nublado com pancada de chuva e trovoada isolada.

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Central Mineira, Metropolitana e Zona da Mata: Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce: Céu parcialmente nublado.

Demais Regiões (Norte e Noroeste): Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

