PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: capital com calor e chuva forte nesta quarta (29/10)

A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 16,8°C; veja a previsão completa para Minas Gerais e as as dicas da Defesa Civil

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
29/10/2025 08:19

Capital mineira pode registrar calor de 31º neste domingo (26). Na foto, Praça da Liberdade.
Tempo em BH: quarta-feira (29) com calor e previsão de chuva forte à tarde crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte amanheceu nesta quarta-feira (29/10) com temperaturas amenas, mas a expectativa é de um dia quente, com a possibilidade de chuvas e instabilidades a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil da capital, a previsão meteorológica indica um dia de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais a partir do período vespertino.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 16,8°C. Já a máxima estimada pode atingir os 32°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 35% durante a tarde. A baixa umidade exige atenção, mesmo com a previsão de chuvas.

Orientações da Defesa Civil

Diante da possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a Defesa Civil de BH reforça a importância de a população adotar medidas preventivas para evitar acidentes e transtornos:

  • Evite áreas de inundação e não se aproxime de córregos e ribeirões durante ou após fortes chuvas.
  • Não atravesse ruas alagadas ou enxurradas a pé ou de carro.
  • Reduza a velocidade e tenha cautela ao dirigir em condições de chuva e pouca visibilidade.
  • Não se abrigue ou estacione veículos debaixo de árvores ou em locais próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de raios e queda.
  • Em caso de rajadas de vento, evite sair de casa e procure um local seguro.
  • Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia se a casa estiver sujeita a inundações.
  • Tenha atenção redobrada com crianças pequenas e idosos próximos a córregos e canais no período de chuvas.

Como fica o tempo em Minas?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a quarta-feira será marcada por instabilidades e chuva em Minas Gerais, principalmente no Sul do estado.

A atuação de uma área de baixa pressão próxima ao litoral paulista favorece a ocorrência de pancadas típicas de primavera em grande parte do estado. No entanto, o Inmet alerta que baixos índices de umidade ainda são esperados nas regiões Norte e Noroeste.

Situação por região

  • Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes: Céu parcialmente nublado com pancada de chuva e trovoada isolada.
  • Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Central Mineira, Metropolitana e Zona da Mata: Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.
  • Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce: Céu parcialmente nublado.
  • Demais Regiões (Norte e Noroeste): Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Como se prevenir do tempo seco?

  • Hidrate-se durante o dia;
  • Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
  • Evite frituras;
  • Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;
  • Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;
  • Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
  • Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;
  • Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190)

