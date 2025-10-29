Vai chover nesta quarta-feira (29/10)?

Belo Horizonte está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento. O aviso foi emitido pela Defesa Civil municipal na tarde desta quarta-feira (29/10).

Segundo o órgão, estão previstas pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e ventos em torno de 50 km/h. O comunicado é válido até as 8h desta quinta (30/10).

Durante a chuva, a recomendação da Defesa Civil é não atravessar ruas alagadas nem deixar crianças brincando nas enxurradas e próximas a córregos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também é indicado não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, uma vez que os ventos fortes podem provocar a queda delas.

Cuidados

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.