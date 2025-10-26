Assine
PERIGO POTENCIAL

Alerta de chuvas intensas em 194 cidades mineiras; saiba quais

O aviso é válido até esta terça-feira (28/10). Está previsto chuva até 50mm/dia e ventos em torno de 60km/h

Ana Luiza Soares
26/10/2025 18:39

Alerta entra em vigor na manhã desta segunda-feira (27)
Alerta entra em vigor na manhã desta segunda-feira (27) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuva intensa para 194 cidades mineiras. O comunicado entra em vigor às 6h desta segunda-feira (27/10) e é válido até às 10h de terça (28). O aviso de cor amarela indica perigo potencial, já que há possibilidade de rajadas de vento.

Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhados de ventos intensos (40-60 km/h). 

Em caso de ventania, a recomendação do instituto é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Além disso, é ideal evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Quais os municípios em alerta?

  • Água Comprida

  • Aiuruoca

  • Alagoa

  • Albertina

  • Alfenas

  • Alpinópolis

  • Alterosa

  • Andradas

  • Andrelândia

  • Arantina

  • Araporã

  • Araxá

  • Arceburgo

  • Areado

  • Baependi

  • Bandeira do Sul

  • Boa Esperança

  • Bocaina de Minas

  • Bom Jardim de Minas

  • Bom Jesus da Penha

  • Bom Repouso

  • Borda da Mata

  • Botelhos

  • Brazópolis

  • Bueno Brandão

  • Cabo Verde

  • Cachoeira de Minas

  • Cachoeira Dourada

  • Caldas

  • Camanducaia

  • Cambuí

  • Cambuquira

  • Campanha

  • Campestre

  • Campina Verde

  • Campo do Meio

  • Campo Florido

  • Campos Gerais

  • Canápolis

  • Capetinga

  • Capinópolis

  • Capitólio

  • Careaçu

  • Carmo da Cachoeira

  • Carmo de Minas

  • Carmo do Rio Claro

  • Carneirinho

  • Carrancas

  • Carvalhópolis

  • Carvalhos

  • Cássia

  • Caxambu

  • Centralina

  • Claraval

  • Comendador Gomes

  • Conceição da Aparecida

  • Conceição das Alagoas

  • Conceição das Pedras

  • Conceição do Rio Verde

  • Conceição dos Ouros

  • Congonhal

  • Conquista

  • Consolação

  • Coqueiral

  • Cordislândia

  • Córrego do Bom Jesus

  • Cristais

  • Cristina

  • Cruzília

  • Delfim Moreira

  • Delfinópolis

  • Delta

  • Divisa Nova

  • Dom Viçoso

  • Elói Mendes

  • Espírito Santo do Dourado

  • Estiva

  • Extrema

  • Fama

  • Fortaleza de Minas

  • Fronteira

  • Frutal

  • Gonçalves

  • Guapé

  • Guaranésia

  • Guaxupé

  • Gurinhatã

  • Heliodora

  • Ibiraci

  • Ibitiúra de Minas

  • Ilicínea

  • Inconfidentes

  • Ingaí

  • Ipiaçu

  • Ipuiúna

  • Itajubá

  • Itamogi

  • Itamonte

  • Itanhandu

  • Itapagipe

  • Itapeva

  • Itaú de Minas

  • Ituiutaba

  • Iturama

  • Jacuí

  • Jacutinga

  • Jesuânia

  • Juruaia

  • Lambari

  • Lavras

  • Liberdade

  • Limeira do Oeste

  • Luminárias

  • Machado

  • Maria da Fé

  • Marmelópolis

  • Minduri

  • Monsenhor Paulo

  • Monte Alegre de Minas

  • Monte Belo

  • Monte Santo de Minas

  • Monte Sião

  • Munhoz

  • Muzambinho

  • Natércia

  • Nepomuceno

  • Nova Ponte

  • Nova Resende

  • Olímpio Noronha

  • Ouro Fino

  • Paraguaçu

  • Paraisópolis

  • Passa Quatro

  • Passa Vinte

  • Passos

  • Pedralva

  • Perdizes

  • Pirajuba

  • Piranguçu

  • Piranguinho

  • Piumhi

  • Planura

  • Poço Fundo

  • Poços de Caldas

  • Pouso Alegre

  • Pouso Alto

  • Prata

  • Pratápolis

  • Sacramento

  • Santa Juliana

  • Santana da Vargem

  • Santa Rita de Caldas

  • Santa Rita de Jacutinga

  • Santa Rita do Sapucaí

  • Santa Vitória

  • São Bento Abade

  • São Francisco de Sales

  • São Gonçalo do Sapucaí

  • São João Batista do Glória

  • São João da Mata

  • São José da Barra

  • São José do Alegre

  • São Lourenço

  • São Pedro da União

  • São Roque de Minas

  • São Sebastião da Bela Vista

  • São Sebastião do Paraíso

  • São Sebastião do Rio Verde

  • São Thomé das Letras

  • São Tomás de Aquino

  • São Vicente de Minas

  • Sapucaí-Mirim

  • Senador Amaral

  • Senador José Bento

  • Seritinga

  • Serrania

  • Serranos

  • Silvianópolis

  • Soledade de Minas

  • Tapira

  • Tocos do Moji

  • Toledo

  • Três Corações

  • Três Pontas

  • Tupaciguara

  • Turvolândia

  • Uberaba

  • Uberlândia

  • União de Minas

  • Vargem Bonita

  • Varginha

  • Veríssimo

  • Virgínia

  • Wenceslau Braz

