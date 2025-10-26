Alerta de chuvas intensas em 194 cidades mineiras; saiba quais

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuva intensa para 194 cidades mineiras. O comunicado entra em vigor às 6h desta segunda-feira (27/10) e é válido até às 10h de terça (28). O aviso de cor amarela indica perigo potencial, já que há possibilidade de rajadas de vento.

Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhados de ventos intensos (40-60 km/h).

Em caso de ventania, a recomendação do instituto é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Além disso, é ideal evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Quais os municípios em alerta?