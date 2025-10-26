Alerta de chuvas intensas em 194 cidades mineiras; saiba quais
O aviso é válido até esta terça-feira (28/10). Está previsto chuva até 50mm/dia e ventos em torno de 60km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuva intensa para 194 cidades mineiras. O comunicado entra em vigor às 6h desta segunda-feira (27/10) e é válido até às 10h de terça (28). O aviso de cor amarela indica perigo potencial, já que há possibilidade de rajadas de vento.
Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhados de ventos intensos (40-60 km/h).
Em caso de ventania, a recomendação do instituto é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Quais os municípios em alerta?
-
Água Comprida
-
Aiuruoca
-
Alagoa
-
Albertina
-
Alfenas
-
Alpinópolis
-
Alterosa
-
Andradas
-
Andrelândia
-
Arantina
-
Araporã
-
Araxá
-
Arceburgo
-
Areado
-
Baependi
-
Bandeira do Sul
-
Boa Esperança
-
Bocaina de Minas
-
Bom Jardim de Minas
-
Bom Jesus da Penha
-
Bom Repouso
-
Borda da Mata
-
Botelhos
-
Brazópolis
-
Bueno Brandão
-
Cabo Verde
-
Cachoeira de Minas
-
Cachoeira Dourada
-
Caldas
-
Camanducaia
-
Cambuí
-
Cambuquira
-
Campanha
-
Campestre
-
Campina Verde
-
Campo do Meio
-
Campo Florido
-
Campos Gerais
-
Canápolis
-
Capetinga
-
Capinópolis
-
Capitólio
-
Careaçu
-
Carmo da Cachoeira
-
Carmo de Minas
-
Carmo do Rio Claro
-
Carneirinho
-
Carrancas
-
Carvalhópolis
-
Carvalhos
-
Cássia
-
Caxambu
-
Centralina
-
Claraval
-
Comendador Gomes
-
Conceição da Aparecida
-
Conceição das Alagoas
-
Conceição das Pedras
-
Conceição do Rio Verde
-
Conceição dos Ouros
-
Congonhal
-
Conquista
-
Consolação
-
Coqueiral
-
Cordislândia
-
Córrego do Bom Jesus
-
Cristais
-
Cristina
-
Cruzília
-
Delfim Moreira
-
Delfinópolis
-
Delta
-
Divisa Nova
-
Dom Viçoso
-
Elói Mendes
-
Espírito Santo do Dourado
-
Estiva
-
Extrema
-
Fama
-
Fortaleza de Minas
-
Fronteira
-
Frutal
-
Gonçalves
-
Guapé
-
Guaranésia
-
Guaxupé
-
Gurinhatã
-
Heliodora
-
Ibiraci
-
Ibitiúra de Minas
-
Ilicínea
-
Inconfidentes
-
Ingaí
-
Ipiaçu
-
Ipuiúna
-
Itajubá
-
Itamogi
-
Itamonte
-
Itanhandu
-
Itapagipe
-
Itapeva
-
Itaú de Minas
-
Ituiutaba
-
Iturama
-
Jacuí
-
Jacutinga
-
Jesuânia
-
Juruaia
-
Lambari
-
Lavras
-
Liberdade
-
Limeira do Oeste
-
Luminárias
-
Machado
-
Maria da Fé
-
Marmelópolis
-
Minduri
-
Monsenhor Paulo
-
Monte Alegre de Minas
-
Monte Belo
-
Monte Santo de Minas
-
Monte Sião
-
Munhoz
-
Muzambinho
-
Natércia
-
Nepomuceno
-
Nova Ponte
-
Nova Resende
-
Olímpio Noronha
-
Ouro Fino
-
Paraguaçu
-
Paraisópolis
-
Passa Quatro
-
Passa Vinte
-
Passos
-
Pedralva
-
Perdizes
-
Pirajuba
-
Piranguçu
-
Piranguinho
-
Piumhi
-
Planura
-
Poço Fundo
-
Poços de Caldas
-
Pouso Alegre
-
Pouso Alto
-
Prata
-
Pratápolis
-
Sacramento
-
Santa Juliana
-
Santana da Vargem
-
Santa Rita de Caldas
-
Santa Rita de Jacutinga
-
Santa Rita do Sapucaí
-
Santa Vitória
-
São Bento Abade
-
São Francisco de Sales
-
São Gonçalo do Sapucaí
-
São João Batista do Glória
-
São João da Mata
-
São José da Barra
-
São José do Alegre
-
São Lourenço
-
São Pedro da União
-
São Roque de Minas
-
São Sebastião da Bela Vista
-
São Sebastião do Paraíso
-
São Sebastião do Rio Verde
-
São Thomé das Letras
-
São Tomás de Aquino
-
São Vicente de Minas
-
Sapucaí-Mirim
-
Senador Amaral
-
Senador José Bento
-
Seritinga
-
Serrania
-
Serranos
-
Silvianópolis
-
Soledade de Minas
-
Tapira
-
Tocos do Moji
-
Toledo
-
Três Corações
-
Três Pontas
-
Tupaciguara
-
Turvolândia
-
Uberaba
-
Uberlândia
-
União de Minas
-
Vargem Bonita
-
Varginha
-
Veríssimo
-
Virgínia
-
Wenceslau Braz