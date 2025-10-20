MG: alerta para chuvas intensas e ventos fortes em 128 cidades
Inmet emitiu um alerta válido até as 10h desta terça-feira (21/10). Confira a lista dos municípios que podem ser afetados e as recomendações do órgão
Cento e vinte e seis municípios mineiros estão em alerta para chuvas intensas e ventos fortes até as 10 horas desta terça-feira (21/10), de acordo com o aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O órgão informa que estão previstos chuva de até 50 milímetros (mm) por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que em cada metro quadrado caíram 50 litros de água.
O Inmet também alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Quais são os municípios sob alerta?
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Araçuaí
- Arinos
- Ataléia
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bonito de Minas
- Brasília de Minas
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Cachoeira de Pajeú
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carlos Chagas
- Catuji
- Catuti
- Chapada Gaúcha
- Comercinho
- Cônego Marinho
- Conselheiro Pena
- Coronel Murta
- Crisólita
- Cristália
- Cuparaque
- Curral de Dentro
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Espinosa
- Felisburgo
- Formoso
- Francisco Badaró
- Francisco Sá
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Gameleiras
- Grão Mogol
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Indaiabira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itaobim
- Itinga
- Itueta
- Jacinto
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- Josenópolis
- Juvenília
- Lontra
- Luislândia
- Machacalis
- Mamonas
- Manga
- Mantena
- Mata Verde
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Nanuque
- Ninheira
- Nova Belém
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Patis
- Pavão
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Pintópolis
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Resplendor
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rubelita
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Manteninha
- São João do Paraíso
- São Romão
- Serra dos Aimorés
- Serranópolis de Minas
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Ubaí
- Umburatiba
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varzelândia
- Verdelândia
- Virgem da Lapa
