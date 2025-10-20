Assine
PERIGO POTENCIAL

MG: alerta para chuvas intensas e ventos fortes em 128 cidades

Inmet emitiu um alerta válido até as 10h desta terça-feira (21/10). Confira a lista dos municípios que podem ser afetados e as recomendações do órgão

LL
Larissa Leone*
20/10/2025 14:02

Chuva na Região Centro-Sul de Belo Horizonte
O órgão informa que estão previstos chuva de até 50 milímetros (mm) por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. crédito: Túlio Santos / EM / D.A Press

Cento e vinte e seis municípios mineiros estão em alerta para chuvas intensas e ventos fortes até as 10 horas desta terça-feira (21/10), de acordo com o aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão informa que estão previstos chuva de até 50 milímetros (mm) por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que em cada metro quadrado caíram 50 litros de água.

O Inmet também alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Quais são os municípios sob alerta?

  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Araçuaí
  • Arinos
  • Ataléia
  • Bandeira
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Bonito de Minas
  • Brasília de Minas
  • Buritis
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira de Pajeú
  • Capitão Enéas
  • Caraí
  • Carlos Chagas
  • Catuji
  • Catuti
  • Chapada Gaúcha
  • Comercinho
  • Cônego Marinho
  • Conselheiro Pena
  • Coronel Murta
  • Crisólita
  • Cristália
  • Cuparaque
  • Curral de Dentro
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Espinosa
  • Felisburgo
  • Formoso
  • Francisco Badaró
  • Francisco Sá
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Gameleiras
  • Grão Mogol
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Indaiabira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itaobim
  • Itinga
  • Itueta
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Jordânia
  • Josenópolis
  • Juvenília
  • Lontra
  • Luislândia
  • Machacalis
  • Mamonas
  • Manga
  • Mantena
  • Mata Verde
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Medina
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Monte Formoso
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Nanuque
  • Ninheira
  • Nova Belém
  • Nova Porteirinha
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Patis
  • Pavão
  • Pedra Azul
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pintópolis
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Resplendor
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio do Prado
  • Rio Pardo de Minas
  • Rubelita
  • Rubim
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Francisco
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Manteninha
  • São João do Paraíso
  • São Romão
  • Serra dos Aimorés
  • Serranópolis de Minas
  • Taiobeiras
  • Teófilo Otoni
  • Ubaí
  • Umburatiba
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varzelândia
  • Verdelândia
  • Virgem da Lapa

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

