MG: alerta para chuvas intensas e ventos fortes em 128 cidades

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Cento e vinte e seis municípios mineiros estão em alerta para chuvas intensas e ventos fortes até as 10 horas desta terça-feira (21/10), de acordo com o aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão informa que estão previstos chuva de até 50 milímetros (mm) por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que em cada metro quadrado caíram 50 litros de água.

O Inmet também alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Quais são os municípios sob alerta?

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Araçuaí

Arinos

Ataléia

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bonito de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Capitão Enéas

Caraí

Carlos Chagas

Catuji

Catuti

Chapada Gaúcha

Comercinho

Cônego Marinho

Conselheiro Pena

Coronel Murta

Crisólita

Cristália

Cuparaque

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Sá

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Gameleiras

Grão Mogol

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itacarambi

Itaipé

Itaobim

Itinga

Itueta

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

Josenópolis

Juvenília

Lontra

Luislândia

Machacalis

Mamonas

Manga

Mantena

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Nanuque

Ninheira

Nova Belém

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Patis

Pavão

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Resplendor

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manteninha

São João do Paraíso

São Romão

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Ubaí

Umburatiba

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia

Virgem da Lapa

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima