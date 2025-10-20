Cidades mineiras estão sob alerta de ventania

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Sessenta e oito municípios mineiros estão em alerta para ventania até 10 horas desta terça-feira (21/10), de acordo com o aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão informa que estão previstos ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h e reforça o risco de queda de galhos de árvores.

Além da cidades mineiras, o alerta vale para os estados de São Paulo e Paraná.

Escala Beaufort

Grau 0 – Calmaria Velocidade: Abaixo de 1 km/h

Grau 1 – Vento fraco Velocidade: 1 a 5 km/h

Grau 2 – Brisa leve Velocidade: 6 a 11 km/h

Grau 3 – Brisa suave Velocidade: 12 a 19 km/h

Grau 4 – Brisa moderada Velocidade: 20 a 28 km/h

Grau 5 – Brisa fresca Velocidade: 29 a 38 km/h

Grau 6 – Vento forte Velocidade: 39 a 49 km/h

Grau 7 – Vento moderado Velocidade: 50 a 61 km/h

Grau 8 – Ventania forte Velocidade: 62 a 74 km/h

Grau 9 – Forte vendaval Velocidade: 75 a 88 km/h

Grau 10 – Ventania intensa Velocidade: 89 a 102 km/h

Grau 11 – Tempestade Velocidade: 103 a 118 km/h

Grau 12 – Furacão Velocidade: Acima de 118 km/h

O que fazer em caso de rajadas de vento

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em caso de emergência, ligue imediatamente para a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Cidades mineiras em alerta

Água Comprida

Araguari

Araporã

Araxá

Arceburgo

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capetinga

Capinópolis

Carneirinho

Cascalho Rico

Cássia

Centralina

Claraval

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conquista

Coromandel

Delfinópolis

Delta

Estrela do Sul

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Grupiara

Guaranésia

Gurinhatã

Ibiá

Ibiraci

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itamogi

Itapagipe

Itaú de Minas

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Nova Ponte

Passos

Patrocínio

Pedrinópolis

Perdizes

Pirajuba

Planura

Prata

Pratápolis

Romaria

Sacramento

Santa Juliana

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São Roque de Minas

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Serra do Salitre

Tapira

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Veríssimo

BH registra ventos de mais de 80 km/h

Um vendaval atingiu Belo Horizonte nessa noite de domingo e madrugada de segunda-feira (20) e causou prejuízos aos moradores da cidade. Segundo a Defesa Civil, o vento chegou a 84,6 km/h às 3h30, na estação Cercadinho, Região Oeste da capital. Nas regiões Centro-Sul, Pampulha e Barreiro também ventou forte.

Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Jair Amaral/EM/DA Press Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Jair Amaral/EM/DA Press O morador Renner Cesar Calazans terá que se mudar, devido a queda de árvore que atingiu sua casa Jair Amaral/EM/DA Press Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Jair Amaral/EM/DA Press Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Jair Amaral/EM/DA Press Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Jair Amaral/EM/DA Press Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Jair Amaral/EM/DA Press Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Jair Amaral/EM/DA Press Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas Jair Amaral/EM/DA Press Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas Jair Amaral/EM/DA Press Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas Jair Amaral/EM/DA Press Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas Jair Amaral/EM/DA Press Voltar Próximo

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), foram registradas oito quedas de árvores entre a noite de ontem e a madrugada desta segunda

Cinco delas ocorreram na Região Centro-Sul, nos bairros Serra – em dois locais –, Gutierrez, Savassi e Cruzeiro;

Uma na Região Noroeste, no Carlos Prates;

Uma na Região Oeste, no Nova Suíssa;

E uma na Região Leste, no Floresta.

Na Savassi, na Região Centro-Sul, uma árvore grande caiu na Rua Levindo Lopes, rompendo fios de energia e deixando moradores sem luz. O caso foi registrado às 20h35 de domingo, e o trânsito precisou ser bloqueado por risco de eletrocussão - morte por choque elétrico -, devido aos fios soltos. Um carro foi atingido, mas não houve feridos. A Cemig desenergizou a rede para os reparos e restabeleceu o fornecimento a 106 clientes por volta de 9h45 desta segunda-feira.

No bairro Santo Antônio, vizinho à Savassi, moradores relataram falta de energia elétrica e oscilação de tensão no fornecimento. Uma equipe da Cemig esteve na região na manhã de hoje.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen


