VENTOS FORTES

Cidades mineiras estão sob alerta de ventania

Inmet emitiu um alerta válido até as 10h desta quarta-feira (21/10). Confira a lista dos municípios que podem ser afetados e as recomendações do órgão

Larissa Leone*
Melissa Souza
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/10/2025 13:13

Inmet alerta para risco de vendaval em regiões de Minas
Inmet alerta para risco de vendaval em regiões de Minas crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Sessenta e oito municípios mineiros estão em alerta para ventania até 10 horas desta terça-feira (21/10), de acordo com o aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O órgão informa que estão previstos ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h e reforça o risco de queda de galhos de árvores.

Além da cidades mineiras, o alerta vale para os estados de São Paulo e Paraná.

Escala Beaufort

Grau 0 – Calmaria Velocidade: Abaixo de 1 km/h
Grau 1 – Vento fraco Velocidade: 1 a 5 km/h
Grau 2 – Brisa leve Velocidade: 6 a 11 km/h
Grau 3 – Brisa suave Velocidade: 12 a 19 km/h
Grau 4 – Brisa moderada Velocidade: 20 a 28 km/h
Grau 5 – Brisa fresca Velocidade: 29 a 38 km/h
Grau 6 – Vento forte Velocidade: 39 a 49 km/h
Grau 7 – Vento moderado Velocidade: 50 a 61 km/h
Grau 8 – Ventania forte Velocidade: 62 a 74 km/h
Grau 9 – Forte vendaval Velocidade: 75 a 88 km/h
Grau 10 – Ventania intensa Velocidade: 89 a 102 km/h
Grau 11 – Tempestade Velocidade: 103 a 118 km/h
Grau 12 – Furacão Velocidade: Acima de 118 km/h

O que fazer em caso de rajadas de vento

  • Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Em caso de emergência, ligue imediatamente para a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Cidades mineiras em alerta

  • Água Comprida
  • Araguari
  • Araporã
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Cachoeira Dourada
  • Campina Verde
  • Campo Florido
  • Canápolis
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Centralina
  • Claraval
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Conquista
  • Coromandel
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Estrela do Sul
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Grupiara
  • Guaranésia
  • Gurinhatã
  • Ibiá
  • Ibiraci
  • Indianópolis
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itamogi
  • Itapagipe
  • Itaú de Minas
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jacuí
  • Limeira do Oeste
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Nova Ponte
  • Passos
  • Patrocínio
  • Pedrinópolis
  • Perdizes
  • Pirajuba
  • Planura
  • Prata
  • Pratápolis
  • Romaria
  • Sacramento
  • Santa Juliana
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Tomás de Aquino
  • Serra do Salitre
  • Tapira
  • Tupaciguara
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • União de Minas
  • Veríssimo

BH registra ventos de mais de 80 km/h

Um vendaval atingiu Belo Horizonte nessa noite de domingo e madrugada de segunda-feira (20) e causou prejuízos aos moradores da cidade. Segundo a Defesa Civil, o vento chegou a 84,6 km/h às 3h30, na estação Cercadinho, Região Oeste da capital. Nas regiões Centro-Sul, Pampulha e Barreiro também ventou forte.

Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado-Jair Amaral/EM/DA Press
Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Jair Amaral/EM/DA Press
O morador Renner Cesar Calazans terá que se mudar, devido a queda de árvore que atingiu sua casa-Jair Amaral/EM/DA Press
O morador Renner Cesar Calazans terá que se mudar, devido a queda de árvore que atingiu sua casa Jair Amaral/EM/DA Press
Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas-Jair Amaral/EM/DA Press
Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas Jair Amaral/EM/DA Press
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), foram registradas oito quedas de árvores entre a noite de ontem e a madrugada desta segunda

  • Cinco delas ocorreram na Região Centro-Sul, nos bairros Serra – em dois locais –, Gutierrez, Savassi e Cruzeiro;
  • Uma na Região Noroeste, no Carlos Prates;
  • Uma na Região Oeste, no Nova Suíssa;
  • E uma na Região Leste, no Floresta.

Na Savassi, na Região Centro-Sul, uma árvore grande caiu na Rua Levindo Lopes, rompendo fios de energia e deixando moradores sem luz. O caso foi registrado às 20h35 de domingo, e o trânsito precisou ser bloqueado por risco de eletrocussão - morte por choque elétrico -, devido aos fios soltos. Um carro foi atingido, mas não houve feridos. A Cemig desenergizou a rede para os reparos e restabeleceu o fornecimento a 106 clientes por volta de 9h45 desta segunda-feira.

No bairro Santo Antônio, vizinho à Savassi, moradores relataram falta de energia elétrica e oscilação de tensão no fornecimento. Uma equipe da Cemig esteve na região na manhã de hoje.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

