Cidades mineiras estão sob alerta de ventania
Inmet emitiu um alerta válido até as 10h desta quarta-feira (21/10). Confira a lista dos municípios que podem ser afetados e as recomendações do órgão
Sessenta e oito municípios mineiros estão em alerta para ventania até 10 horas desta terça-feira (21/10), de acordo com o aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O órgão informa que estão previstos ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h e reforça o risco de queda de galhos de árvores.
Além da cidades mineiras, o alerta vale para os estados de São Paulo e Paraná.
Escala Beaufort
Grau 0 – Calmaria Velocidade: Abaixo de 1 km/h
Grau 1 – Vento fraco Velocidade: 1 a 5 km/h
Grau 2 – Brisa leve Velocidade: 6 a 11 km/h
Grau 3 – Brisa suave Velocidade: 12 a 19 km/h
Grau 4 – Brisa moderada Velocidade: 20 a 28 km/h
Grau 5 – Brisa fresca Velocidade: 29 a 38 km/h
Grau 6 – Vento forte Velocidade: 39 a 49 km/h
Grau 7 – Vento moderado Velocidade: 50 a 61 km/h
Grau 8 – Ventania forte Velocidade: 62 a 74 km/h
Grau 9 – Forte vendaval Velocidade: 75 a 88 km/h
Grau 10 – Ventania intensa Velocidade: 89 a 102 km/h
Grau 11 – Tempestade Velocidade: 103 a 118 km/h
Grau 12 – Furacão Velocidade: Acima de 118 km/h
O que fazer em caso de rajadas de vento
- Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Em caso de emergência, ligue imediatamente para a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Cidades mineiras em alerta
- Água Comprida
- Araguari
- Araporã
- Araxá
- Arceburgo
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Campo Florido
- Canápolis
- Capetinga
- Capinópolis
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Cássia
- Centralina
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Conquista
- Coromandel
- Delfinópolis
- Delta
- Estrela do Sul
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Grupiara
- Guaranésia
- Gurinhatã
- Ibiá
- Ibiraci
- Indianópolis
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itamogi
- Itapagipe
- Itaú de Minas
- Ituiutaba
- Iturama
- Jacuí
- Limeira do Oeste
- Monte Alegre de Minas
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Nova Ponte
- Passos
- Patrocínio
- Pedrinópolis
- Perdizes
- Pirajuba
- Planura
- Prata
- Pratápolis
- Romaria
- Sacramento
- Santa Juliana
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- São Roque de Minas
- São Sebastião do Paraíso
- São Tomás de Aquino
- Serra do Salitre
- Tapira
- Tupaciguara
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Veríssimo
BH registra ventos de mais de 80 km/h
Um vendaval atingiu Belo Horizonte nessa noite de domingo e madrugada de segunda-feira (20) e causou prejuízos aos moradores da cidade. Segundo a Defesa Civil, o vento chegou a 84,6 km/h às 3h30, na estação Cercadinho, Região Oeste da capital. Nas regiões Centro-Sul, Pampulha e Barreiro também ventou forte.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), foram registradas oito quedas de árvores entre a noite de ontem e a madrugada desta segunda
- Cinco delas ocorreram na Região Centro-Sul, nos bairros Serra – em dois locais –, Gutierrez, Savassi e Cruzeiro;
- Uma na Região Noroeste, no Carlos Prates;
- Uma na Região Oeste, no Nova Suíssa;
- E uma na Região Leste, no Floresta.
Na Savassi, na Região Centro-Sul, uma árvore grande caiu na Rua Levindo Lopes, rompendo fios de energia e deixando moradores sem luz. O caso foi registrado às 20h35 de domingo, e o trânsito precisou ser bloqueado por risco de eletrocussão - morte por choque elétrico -, devido aos fios soltos. Um carro foi atingido, mas não houve feridos. A Cemig desenergizou a rede para os reparos e restabeleceu o fornecimento a 106 clientes por volta de 9h45 desta segunda-feira.
No bairro Santo Antônio, vizinho à Savassi, moradores relataram falta de energia elétrica e oscilação de tensão no fornecimento. Uma equipe da Cemig esteve na região na manhã de hoje.
*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen