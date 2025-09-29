Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Alerta de vendaval em MG: o que fazer se você estiver viajando pelo estado

Um alerta de vendaval emitido para dezenas de cidades em Minas Gerais acendeu um sinal de atenção para quem está viajando pelo estado. As fortes rajadas de vento podem representar riscos e alterar roteiros de passeios, exigindo que turistas redobrem os cuidados e saibam como agir para garantir a segurança e seus direitos.

Planejar uma viagem envolve escolher destinos, mas também estar preparado para imprevistos. Quando a natureza impõe suas condições, como em um alerta meteorológico, a informação se torna a principal ferramenta do viajante. Saber onde buscar atualizações confiáveis e o que fazer em caso de emergência transforma a preocupação em prevenção.

Como se manter informado sobre o clima

A primeira medida para qualquer turista em uma região sob alerta é buscar fontes oficiais de informação. A Defesa Civil de Minas Gerais é o órgão principal para monitorar a situação. O órgão costuma enviar alertas via SMS e publica boletins em suas redes sociais e site oficial.

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disponibiliza mapas e previsões detalhadas que são atualizados constantemente. Para quem está hospedado em hotéis ou pousadas, a recepção também pode ser uma fonte de informações locais e orientações sobre as condições da cidade.

Evite confiar em informações compartilhadas em grupos não oficiais ou boatos. Busque sempre a confirmação nos canais da Defesa Civil ou em portais de notícias confiáveis, que replicam os dados dos órgãos competentes. Manter o celular carregado é fundamental para não ficar sem comunicação.

Segurança em primeiro lugar: o que evitar

Durante um alerta de vendaval, a recomendação principal é evitar deslocamentos desnecessários. Se você estiver em um local seguro, como seu hotel, permaneça nele. Feche bem janelas e portas para evitar que o vento cause danos ou traga objetos para dentro do ambiente.

Caso esteja na rua quando o vento se intensificar, procure abrigo imediatamente. Não permaneça debaixo de árvores, placas de publicidade ou postes, pois há risco de queda. Estruturas metálicas ou telhados frágeis também devem ser evitados. Se estiver dirigindo, reduza a velocidade, mantenha distância do veículo da frente e, se possível, pare em um local seguro, longe de objetos que possam cair sobre o carro.

Passeios ao ar livre, como trilhas, visitas a cachoeiras ou parques, devem ser cancelados ou adiados. As condições podem mudar rapidamente, tornando o retorno perigoso. O mesmo vale para atividades em lagos ou rios, que ficam instáveis com ventos fortes.

Passeios cancelados: conheça seus direitos

Uma das maiores frustrações para o turista é ter um passeio cancelado. No entanto, quando o cancelamento ocorre por questões de segurança devido a condições climáticas adversas, a situação é tratada como um caso de força maior.

Nesses cenários, o consumidor tem direitos garantidos. A agência de turismo ou o operador do passeio deve oferecer alternativas, como a remarcação da atividade para uma nova data sem custos adicionais. Se a remarcação não for possível ou de interesse do cliente, a empresa deve providenciar o reembolso integral do valor pago.

O ideal é entrar em contato com a empresa responsável assim que souber do alerta ou do cancelamento. Documente toda a comunicação, seja por e-mail ou mensagens de aplicativo. Isso ajuda a formalizar o acordo de remarcação ou a solicitação de estorno, protegendo o consumidor de possíveis problemas.

O que ter em um kit de emergência básico

Mesmo em uma viagem, é prudente ter alguns itens à mão para uma emergência. Um pequeno kit pode fazer a diferença caso falte energia ou você precise de cuidados básicos. Tenha uma lanterna com pilhas extras, um carregador de celular portátil e um estojo de primeiros socorros.

Manter cópias digitais de seus documentos, como RG, passaporte e reservas de hotel, em seu e-mail ou na nuvem também é uma medida de segurança. Tenha sempre anotado em um papel os contatos de emergência, como o da Defesa Civil (199), do Corpo de Bombeiros (193) e da Polícia Militar (190).

O que é um vendaval e quais são os riscos?

Um vendaval é caracterizado por ventos muito fortes, com velocidades que podem variar entre 63 e 118 km/h, segundo classificações meteorológicas.

Os principais riscos envolvem destelhamento de casas, queda de árvores, postes e placas, além da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Onde posso encontrar informações confiáveis sobre o alerta?

As fontes mais seguras são os órgãos oficiais. Consulte o site e as redes sociais da Defesa Civil de Minas Gerais e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Defesa Civil também oferece um serviço de alerta por SMS. Basta enviar uma mensagem com o seu CEP para o número 40199 para se cadastrar gratuitamente.

Meu passeio foi cancelado pelo mau tempo. Tenho direito a reembolso?

Sim. Quando uma atividade turística é cancelada por questões de segurança climática, o consumidor tem direito ao reembolso integral do valor pago.

A empresa também pode oferecer a opção de reagendar o passeio para outra data, sem custo adicional, cabendo ao cliente escolher a alternativa que prefere.

O que fazer se o vendaval começar e eu estiver na rua?

Procure abrigo imediatamente em uma edificação sólida. Afaste-se de árvores, postes, outdoors e fiações elétricas, pois há grande risco de queda.

Não se abrigue debaixo de estruturas frágeis ou marquises. O ideal é entrar em uma loja, prédio ou outro local que ofereça proteção segura.

É seguro dirigir durante um alerta de ventos fortes?

Não é recomendado. Os ventos fortes podem desestabilizar o veículo, especialmente em estradas e viadutos, e há risco de objetos serem arremessados na pista.

Se for inevitável dirigir, reduza a velocidade, aumente a distância para outros veículos e redobre a atenção. Se o vento ficar muito intenso, pare em um local seguro.