Cidades mineiras estão sob alerta de vendaval; saiba quais

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Ao menos 35 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de "perigo potencial" para vendaval. O comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (25/9).

Segundo o órgão, estão previstos ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. O aviso é válido até as 23h59 desta sexta (26/9).

O Inmet reforça o risco de queda de galhos de árvores e recomenda, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, dada a possibilidade de descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em caso de emergência, a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) devem ser acionados.

Além dos municípios mineiros, o alerta vale para áreas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás.

Confira a lista de cidades mineiras