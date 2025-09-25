Cidades mineiras estão sob alerta de vendaval; saiba quais
Aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta (25/9) e é válido até esta sexta-feira (26/9)
Ao menos 35 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de "perigo potencial" para vendaval. O comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (25/9).
Segundo o órgão, estão previstos ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. O aviso é válido até as 23h59 desta sexta (26/9).
O Inmet reforça o risco de queda de galhos de árvores e recomenda, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, dada a possibilidade de descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Em caso de emergência, a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) devem ser acionados.
Além dos municípios mineiros, o alerta vale para áreas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás.
Confira a lista de cidades mineiras
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Aimorés
- Almenara
- Bandeira
- Bertópolis
- Cachoeira de Pajeú
- Carlos Chagas
- Crisólita
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Felisburgo
- Fronteira dos Vales
- Itueta
- Jacinto
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- Machacalis
- Mantena
- Mata Verde
- Nanuque
- Ninheira
- Palmópolis
- Pedra Azul
- Resplendor
- Rio do Prado
- Rubim
- Salto da Divisa
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santo Antônio do Jacinto
- São João do Paraíso
- Serra dos Aimorés
- Umburatiba