Assine
overlay
Início Gerais
VENTOS FORTES

Cidades mineiras estão sob alerta de vendaval; saiba quais

Aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta (25/9) e é válido até esta sexta-feira (26/9)

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
25/09/2025 13:48 - atualizado em 25/09/2025 13:50

compartilhe

Siga no
x
Alerta de ‘perigo potencial’ do Inmet prevê ventos entre 40 km/h e 60 km/h
Alerta de ‘perigo potencial’ do Inmet prevê ventos entre 40 km/h e 60 km/h crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Ao menos 35 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de "perigo potencial" para vendaval. O comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (25/9).

Segundo o órgão, estão previstos ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. O aviso é válido até as 23h59 desta sexta (26/9).

O Inmet reforça o risco de queda de galhos de árvores e recomenda, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, dada a possibilidade de descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Leia Mais

Em caso de emergência, a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) devem ser acionados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além dos municípios mineiros, o alerta vale para áreas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás.

Confira a lista de cidades mineiras

  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Aimorés
  • Almenara
  • Bandeira
  • Bertópolis
  • Cachoeira de Pajeú
  • Carlos Chagas
  • Crisólita
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Felisburgo
  • Fronteira dos Vales
  • Itueta
  • Jacinto
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Jordânia
  • Machacalis
  • Mantena
  • Mata Verde
  • Nanuque
  • Ninheira
  • Palmópolis
  • Pedra Azul
  • Resplendor
  • Rio do Prado
  • Rubim
  • Salto da Divisa
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santo Antônio do Jacinto
  • São João do Paraíso
  • Serra dos Aimorés
  • Umburatiba

Tópicos relacionados:

chuvas corpo-de-bombeiros minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay