Bairros de BH podem enfrentar ficar sem água nesta quinta-feira (25)
Uma manutenção emergencial na rede forçou a interrupção do abastecimento que tem previsão de ser normalizado ainda hoje
compartilheSiga no
A previsão da Copada é que a situação seja normalizada no decorrer da tarde de hoje. Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos do desabastecimento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Veja a lista de bairros afetados
-
Aarão Reis
-
Antônio Ribeiro de Abreu
-
Boa União I
-
Boa União II
-
Conjunto Providência
-
Dona Clara
-
Guarani
-
Lajedo
-
Minaslândia
-
Nossa Senhora da Aparecida
-
Novo Aarão Reis
-
Novo Tupi
-
Primeiro de Maio
-
Providência
-
Ribeiro de Abreu
-
São Bernardo
-
São Gabriel
-
São Gonçalo
-
Solimões
-
Suzana
-
Tupi A
-
Tupi B
-
Vila Minaslândia
-
Vila Primeiro de Maio
-
Vila Suzana