ATENÇÃO, MORADORES!

Bairros de BH podem enfrentar ficar sem água nesta quinta-feira (25)

Uma manutenção emergencial na rede forçou a interrupção do abastecimento que tem previsão de ser normalizado ainda hoje

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
25/09/2025 07:34

Torneira com água
A previsão é que o fornecimento seja normalizado no decorrer da tarde da quinta (25) crédito: Banco de imagens/Pixabay
 
 
 
 
Segundo a companhia, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual ao longo da noite desta quinta.
 
 

A previsão da Copada é que a situação seja normalizada no decorrer da tarde de hoje. Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos do desabastecimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 

Veja a lista de bairros afetados

  • Aarão Reis

  • Antônio Ribeiro de Abreu

  • Boa União I

  • Boa União II

  • Conjunto Providência

  • Dona Clara

  • Guarani

  • Lajedo

  • Minaslândia

  • Nossa Senhora da Aparecida

  • Novo Aarão Reis

  • Novo Tupi

  • Primeiro de Maio

  • Providência

  • Ribeiro de Abreu

  • São Bernardo

  • São Gabriel

  • São Gonçalo

  • Solimões

  • Suzana

  • Tupi A

  • Tupi B

  • Vila Minaslândia

  • Vila Primeiro de Maio

  • Vila Suzana 

Tópicos relacionados:

abastescimento bh copasa minas-gerais

