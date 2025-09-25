Bairros de BH podem enfrentar ficar sem água nesta quinta-feira (25)

abastecimento de água nesta quinta-feira (25) devido a uma manutenção emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Diversos bairros de Belo Horizonte (veja lista abaixo) podem enfrentar intermitência node água nesta quinta-feira (25) devido a uma manutenção emergencial da(Copasa).

Segundo a companhia, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual ao longo da noite desta quinta.