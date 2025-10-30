Tempo em BH: depois do calorão vai chover nesta quinta (30/10)?

Belo Horizonte deve ter mais um dia de calor nesta quinta-feira (30/10), depois de registrar a sexta maior temperatura do ano na quarta-feira. A temperatura mínima foi de 18,2°C e a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45% no período da tarde, segundo a Defesa Civil. A previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de novas pancadas de chuva ao longo do dia, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.

Durante a madrugada, Belo Horizonte enfrentou chuva extremamente forte em algumas regiões. Em determinados pontos da cidade, o volume de precipitação chegou a mais de 20% do esperado para todo o mês de outubro em apenas duas horas.

Apesar do temporal noturno, a capital mineira teve calor intenso durante o dia na quarta-feira (29/10), quando a sexta maior temperatura do ano foi registrada: às 13h35, a estação da regional de Venda Nova marcou 34,1°C. O dia mais quente de 2025 em BH também ocorreu neste mês, no último dia 7, quando os termômetros chegaram a 35,5°C.

A menor temperatura registrada nas primeiras horas do dia, pelas estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi de 18,2°C na estação do Cercadinho, localizada no bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte. Nesse ponto, a menor sensação térmica chegou a 12,3°C.

Como fica o tempo em Minas?

Já no resto do estado, a quinta-feira será de tempo instável em Minas Gerais. A combinação de uma frente fria com uma área de baixa pressão formada no litoral paulista está espalhando instabilidades por grande parte do estado, condição que deve persistir ao menos até o fim de semana. No Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, o céu fica parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, que podem ser fortes em alguns pontos, acompanhadas de rajadas de vento. Já nas regiões Noroeste, Central Mineira e Metropolitana, o dia será de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas entre a tarde e a noite. Minas Gerais está aquecendo mais rápido do que você imagina No Vale do Rio Doce, há possibilidade de chuva isolada, enquanto nas demais regiões, como Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Triângulo Mineiro, o céu deve permanecer parcialmente nublado, com períodos de sol entre nuvens.

Orientações da Defesa Civil

Diante da possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a Defesa Civil de BH reforça a importância de a população adotar medidas preventivas para evitar acidentes e transtornos:

Evite áreas de inundação e não se aproxime de córregos e ribeirões durante ou após fortes chuvas.

Não atravesse ruas alagadas ou enxurradas a pé ou de carro.

Reduza a velocidade e tenha cautela ao dirigir em condições de chuva e pouca visibilidade.

Não se abrigue ou estacione veículos debaixo de árvores ou em locais próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de raios e queda.

Em caso de rajadas de vento, evite sair de casa e procure um local seguro.

Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia se a casa estiver sujeita a inundações.

Tenha atenção redobrada com crianças pequenas e idosos próximos a córregos e canais no período de chuvas.

Acumulado de chuvas (mm) em outubro até 5h30 do dia 30

Barreiro: 22,6 (20,5%)

Centro Sul: 23,5 (21,3%)

Leste: 46,2 (42%)

Nordeste: 43,6 (39,6%)

Noroeste: 58 (52,7%)

Norte: 30,2 (27,4%)

Oeste: 36,2 (32,9%)

Pampulha: 36,8 (33,4%)

Venda Nova: 41,6 (37,8%)

Média Climatológica de outubro: 110,1 mm