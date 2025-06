Governo de Minas lança programa para combate à seca no semiárido

O Governo de Minas Gerais decidiu se antecipar ao período crítico da seca no semiárido mineiro, que começa neste mês e vai até outubro, e lançou na manhã desta segunda-feira (2/6) um arrojado programa para combater os efeitos da estiagem, denominado “Encontro das Águas”, no qual prevê investimentos da ordem de R$ 600 milhões de 2025 a 2031 nas regiões Norte de Minas, e nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, num total de 235 municípios a serem atendidos.

A iniciativa foi lançada em uma concorrida cerimônia, realizada em Montes Claros, no Norte de Minas, que reuniu os chefes dos três poderes do estado – Executivo, o governador Romeu Zema; Legislativo, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite (MDB); e Judiciário, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correa Junior, além do procurador-geral de Justiça do Estado, Paulo de Tarso Morais Filho; e dos comandantes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Denominado “Encontro das Águas”, o programa foi lançado em uma estrutura montada no meio da Praça Doutor Carlos, a mais central da cidade. A solenidade contou com as presenças de deputados, prefeitos e coordenadores de defesa civil dos municípios.

O programa mobiliza o Governo de Minas, por meio da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais (Cedec), o Poder Legislativo, a sociedade civil e mais de 30 instituições em uma governança colaborativa e integrada. As ações de enfrentamento da escassez hídrica vão envolver várias secretarias e outros órgãos governamentais.

“Queremos que essas ações sejam coordenadas para que se tornem mais efetivas. Quando todos trabalham em conjunto, o esforço e a entrega melhoram, beneficiando quem mais precisa, que é a população que sofre com a seca", disse Romeu Zema.

“Eu tenho convicção - estou muito confiante - de que nesses próximos períodos de seca nós vamos dar muito mais dignidade àqueles que são afetados do que em anos anteriores”, destacou o governador, lembrando que o objetivo é que os mais de R$ 600 milhões venham contemplar todos os 245 municípios reconhecidos como integrantes do Polígono das Secas em Minas pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) até 2031.

Ele destacou que a presença dos chefes dos três poderes do estado no evento de lançamento representa a sensibilidade e união das principais autoridades estaduais no enfrentamento das adversidades climáticas. “Isso significa que todos os poderes estão unidos em prol aqui do Norte de Minas, em prol dessas ações que visam a combater os efeitos da seca. Demonstra que nós estamos unidos para que os efeitos (da seca) sejam minimizados e (que) a população tenha mais dignidade”, disse governador.

De acordo com o chefe do Gabinete Militar do governador e coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Rezende, as ações previstas vão desde o transporte de água potável até o incentivo à agricultura familiar. A iniciativa prevê ainda a modernização de contratos e busca promover dignidade, segurança hídrica, desenvolvimento social e preservação ambiental para municípios das regiões do Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

“Esse programa nos enche de alegria, pois possibilita alcançar pessoas que estão em vulnerabilidade extrema. A seca é cruel e muitas vezes passa despercebida para alguns, mas não por nós", Rezende.

Conforme o governo estadual, a iniciativa é um componente estratégico do Plano Estadual de Enfrentamento à Seca e Estiagem 2025-2031, que articula projetos estruturantes e ações emergenciais para reduzir os impactos da estiagem e fortalecer a resiliência das comunidades do semiárido.

Entre as principais ações a serem executadas no combate à escassez hídrica está a Operação Pipa, a cargo da Copasa, com a finalidade de levar água potável a comunidades afetadas, priorizando escolas, unidades de saúde e outras estruturas essenciais. A companhia de saneamento também atuará por meio do Programa Universaliza Minas, com o objetivo de levar a todos os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto nas zonas rurais e urbanas de baixo adensamento populacional nos municípios onde atende.

“É um orgulho para nós da Copasa e Copanor contribuirmos com o governador em mais essa iniciativa ampla e integrada para avançar no desenvolvimento do semiárido. O Universaliza Minas vem somar esforços junto ao governo para garantir segurança hídrica a essa população”, declarou o presidente da Copasa, Fernando Passalio.

O Programa Água Doce, coordenado pela Cedec e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), visa a instalação de sistemas de dessalinização em áreas que dependem de água salobra. Para 2025, estão previstos 33 novos sistemas no estado.

Na área do desenvolvimento rural, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) cria núcleos agrícolas com infraestrutura e moradias para fixar jovens no campo por meio do Projeto Agrovila. Já o Irriga Minas distribui kits de irrigação para fortalecer a produção local e garantir segurança alimentar.

Também fazem parte da iniciativa ações como a instalação de cisternas para captação de água da chuva, preservação de nascentes, monitoramento da qualidade da água e educação ambiental, sempre com foco na sustentabilidade e no uso eficiente dos recursos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda estão previstas medidas de assistência humanitária, como a distribuição de cartões emergenciais, kits de auxílio e apoio direto à agricultura familiar, por meio de programas como o SOS Águas, do Serviço Social Autônomo (Servas), e o Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese).