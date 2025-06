Nova Lima assina tratado de redução de produtos de origem animal

Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, aderiu oficialmente nesta segunda-feira (2/6) ao Tratado de Base Vegetal (Plant Based Treaty). O acordo propõe colocar sistemas alimentares no centro do combate à crise climática. A assinatura da Moção de Apoio coloca o município como o primeiro da América Latina comprometido com um futuro mais justo, sustentável e compassivo.

Inspirado no Acordo de Paris, o tratado sugere soluções para o enfrentamento da crise climática, ecológica e de saúde pública. A proposta busca reduzir a dependência de produtos de origem animal por meio da transição para sistemas alimentares mais saudáveis, acessíveis e sustentáveis. O objetivo, portanto, está na proteção dos animais, no respeito aos limites planetários e incentivo à alimentação baseada em vegetais.

A assinatura ocorre às vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6) e da Conferência das Nações Unidas (COP30) sobre Mudança do Clima, e posiciona a cidade como referência em políticas alimentares sustentáveis.

Conforme a prefeitura, Nova Lima desenvolve diversas ações relacionadas ao meio ambiente. Entre elas, destacam-se: promoção da alimentação saudável nas escolas e fortalecimento da agricultura familiar, fóruns e conferências de Proteção e Defesa Animal, implantação do Plano Municipal de Mudanças Climáticas, recuperação de áreas degradadas e preservação da biodiversidade e monumentos naturais.

Além disso, a administração promove o programa Quintal Protegido, que consiste em oferecer mudas de árvores frutíferas gratuitamente aos moradores que desejam criar pomares domésticos.

Ainda de acordo com a prefeitura, a formalização da assinatura "reflete o compromisso da cidade com o reconhecimento da importância das ações que estimulam um novo modelo de desenvolvimento sustentável beneficiando e promovendo justiça ambiental, climática e garantindo um futuro verdadeiramente sustentável para todos".