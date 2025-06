Troca de corpos em velório é investigada no interior de Minas

Uma troca de corpos durante velório é investigada pela Prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A confusão aconteceu na última sexta-feira (31/5). A informação foi confirmada e divulgada nesta segunda-feira (2/6) pela Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos (Semsur), responsável pela fiscalização dos serviços funerários da cidade.

Ao ser informado do ocorrido, o prefeito Gleidson Azevedo (Novo) determinou de forma imediata a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos. O objetivo é identificar os responsáveis do Serviço Municipal do Luto pelo erro e garantir que situações semelhantes não voltem a acontecer.

Processo de apuração já começou

Segundo a Semsur, o processo investigativo já está em andamento. A secretaria afirmou que está adotando todas as medidas cabíveis para esclarecer o caso e aplicar eventuais sanções, conforme previsto na legislação municipal.

Ainda de acordo com relatos dos familiares envolvidos, o erro foi percebido e corrigido antes do sepultamento, o que permitiu que o velório ocorresse normalmente após o equívoco.

