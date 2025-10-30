BH: Prefeitura realiza operação Tolerância Zero nos ônibus do Barreiro

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) realiza, na manhã desta quinta-feira (30/10), mais uma etapa da operação Tolerância Zero, que fiscaliza as condições dos ônibus que circulam pela capital mineira. Desta vez, a ação tem foco nos veículos da Região do Barreiro.

O prefeito Álvaro Damião acompanhou a vistoria na Estação Barreiro e destacou a importância da operação. "A gente espera que com essa fiscalização a gente tire da rua e tente minimizar o impacto dos ônibus que saem das garagens sem poder atender a população da cidade”, afirmou o prefeito.

Desde o início da operação, em janeiro de 2024, a PBH divulgou que até abril deste ano já realizou 5.502 ações de fiscalização e 30.955 ônibus foram vistoriados, alguns deles mais de uma vez. As operações resultaram em 31.929 autuações, 1.178 autorizações de tráfego (ATs) recolhidas e 23 veículos encaminhados ao pátio.

As ações da Tolerância Zero são conduzidas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Smobi) e de acordo com a PBH ocorrem diariamente, tanto nas portas das garagens, quanto nas estações e pontos finais. O trabalho também é apoiado pelo Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), que utiliza o sistema SITBus para acompanhar a movimentação dos veículos por meio de GPS.

Segundo a prefeitura, as fiscalizações contribuíram para reduzir em quase 70% o número de ônibus que circulavam sem autorização de tráfego válida, evidenciando melhorias na qualidade do serviço e maior comprometimento das empresas com o transporte público da capital.