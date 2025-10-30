Municípios da Grande BH emitem alertas de chuvas fortes
Prefeituras de Santa Luzia, Lagoa Santa, Raposos e Rio Acima alertaram, nas redes sociais, para o volume de chuva previsto nas próximas horas
As previsões de fortes chuvas para as próximas horas levaram prefeituras da Região Metropolitana de Belo Horizonte a divulgar alertas à população. De acordo com a Defesa Civil, os índices pluviométricos podem chegar a 100 milímetros até as 8h desta sexta-feira (31/10).
Por meio das redes sociais, as prefeituras orientam os munícipes a acionar as equipes da Defesa Civil em caso de situações de risco.
Em Belo Horizonte, cinco regiões estão sob risco geológico: forte nas regionais Nordeste e Leste, e moderado na Pampulha, em Venda Nova e na Norte, até a próxima segunda-feira (3/11).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer:
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações:
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.