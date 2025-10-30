Municípios da Grande BH emitem alertas de chuvas fortes

As previsões de fortes chuvas para as próximas horas levaram prefeituras da Região Metropolitana de Belo Horizonte a divulgar alertas à população. De acordo com a Defesa Civil, os índices pluviométricos podem chegar a 100 milímetros até as 8h desta sexta-feira (31/10).

Por meio das redes sociais, as prefeituras orientam os munícipes a acionar as equipes da Defesa Civil em caso de situações de risco.

Em Belo Horizonte, cinco regiões estão sob risco geológico: forte nas regionais Nordeste e Leste, e moderado na Pampulha, em Venda Nova e na Norte, até a próxima segunda-feira (3/11).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações: