Assine
overlay
Início Gerais
RISCO

Municípios da Grande BH emitem alertas de chuvas fortes

Prefeituras de Santa Luzia, Lagoa Santa, Raposos e Rio Acima alertaram, nas redes sociais, para o volume de chuva previsto nas próximas horas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/10/2025 19:56

compartilhe

SIGA
x
O que fazer em BH em um dia chuvoso: 5 roteiros culturais na capital
Previsão indica chuva intensa em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Marcos Vieira / EM / DA Press

As previsões de fortes chuvas para as próximas horas levaram prefeituras da Região Metropolitana de Belo Horizonte a divulgar alertas à população. De acordo com a Defesa Civil, os índices pluviométricos podem chegar a 100 milímetros até as 8h desta sexta-feira (31/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por meio das redes sociais, as prefeituras orientam os munícipes a acionar as equipes da Defesa Civil em caso de situações de risco.

Em Belo Horizonte, cinco regiões estão sob risco geológico: forte nas regionais Nordeste e Leste, e moderado na Pampulha, em Venda Nova e na Norte, até a próxima segunda-feira (3/11).

Leia Mais

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

  • Trinca nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Recomendações: 

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

Tópicos relacionados:

alerta chuva chuvas emite forte fortes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay