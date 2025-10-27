Assine
CALOR E CHUVA À VISTA

Tempo em BH: confira a previsão para esta segunda-feira (27/10)

De acordo com a Defesa Civil municipal a temperatura mínima prevista é de 15ºC e máxima de 31ºC

27/10/2025 05:00

O dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas típicas da primavera
O dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas típicas da primavera crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press
Após dias de temperaturas "congelantes", os belo-horizontinos podem guardar os casacos. Uma nova semana começa com calor em Belo Horizonte. Também chance de chuva, mesmo com os termômetros alcançando os 30ºC.
Segundo a Defesa Civil municipal, esta segunda-feira (27/10) será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas típicas da primavera. 

A previsão indica temperatura mínima prevista é de 15ºC e máxima de 31ºC. A umidade relativa do ar deve girar em torno de 30% nas horas em que o sol fica mais aparente. 
De acordo com o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira ainda pode registrar uma névoa seca. Isso porque a massa de ar frio começou a perder força já neste fim de semana, provocando o aumento das temperaturas.
Já em Minas está previsto céu claro a parcialmente nublado, com chance de chuva isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Metropolitana, Central Mineira, Norte e Noroeste, céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca.
No estado os termômetros devem oscilar entre 10ºC e 36ºC.
 

Tópicos relacionados:

bh clima minas-gerais previsao-do-tempo

