Tempo em BH: capital tem segundo dia na lista dos mais frios do ano

O frio ainda não deu trégua aos moradores de Belo Horizonte. Pelo segundo dia consecutivo, a cidade entra na lista dos dias mais frios do ano. A capital amanheceu gelada nesta quarta-feira (22/10), com temperatura mínima de 9,8°C na Região Oeste com sensação térmica de -10,2°C, às 6h. A máxima prevista para o dia é de 26°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30% à tarde.

De acordo com a Defesa Civil, a cidade está em alerta para baixas temperaturas nas primeiras horas do dia, pelo menos até sexta-feira (24/10). O frio é causado por uma massa de ar polar que mantém o clima típico de inverno, mesmo em pleno mês de outubro.

Pela manhã, o céu fica claro a parcialmente nublado, e a temperatura segue baixa. As mínimas variaram entre as regionais da capital: na Oeste, os termômetros marcaram 9,8°C por volta de 6h, com sensação térmica negativa de -10,2°C. A região tem áreas de mata em altitude, que intensificam a sensação de frio. Na Centro-Sul, a mínima foi de 10,5°C às 5h40. No Barreiro, a temperatura chegou a 11,6°C às 3h15. Já na Pampulha, a mínima registrada foi de 13,3°C, com sensação térmica de 11,1°C, às 6h. Em Venda Nova, os termômetros marcaram 13,8°C às 4h45.

Tempo em Minas

Em Minas Gerais, a quarta-feira (22/10) amanheceu com aquele frio típico da passagem de uma massa de ar polar que ainda atua no estado. O céu aberto deixou o clima ainda mais gelado nas primeiras horas do dia, mas a previsão é de sol e temperaturas agradáveis à tarde em boa parte do estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Região Metropolitana, os termômetros marcaram entre 10°C e 12°C no amanhecer e devem subir para 26°C a 28°C ao longo do dia. No Noroeste e Norte, o frio da manhã, entre 12°C e 15°C, dará lugar a uma tarde mais quente, com máximas de 28°C a 30°C.

No Jequitinhonha, o tempo mais fechado mantém o clima ameno, com temperaturas de 10°C a 25°C. Já no Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata, a variação fica entre 10°C e 15°C pela manhã e 24°C a 28°C à tarde.

Os termômetros despencaram no Sul de Minas, Sudoeste e Campos das Vertentes, com mínimas entre 4°C e 6°C e possibilidade de geada isolada. No Oeste, a mínima foi de 9°C a 11°C, enquanto no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o frio da manhã (10°C a 12°C) deve se transformar em calor de até 32°C. Na Central Mineira, a variação é de 11°C a 30°C, com ventos leves a moderados ajudando a reforçar a sensação de frescor no início do dia.

O órgão recomenda que a população se hidrate e evite banhos de água quente. Em ambientes fechados, a recomendação é que as janelas fiquem abertas para ventilação.

De acordo com o Inmet e a Defesa Civil, a mínima registrada hoje entra para o ranking histórico de temperaturas baixas em Belo Horizonte.

Dias mais frios da história de BH em outubro

8,1°C – 05/10/2014 às 6h (Cercadinho)

8,9°C – 04/10/2014 às 6h (Cercadinho)

9,1°C – 06/10/2014 às 6h (Cercadinho) e 21/10/2025 às 6h (Cercadinho)

9,8°C – 22/10/2025 às 6h (Cercadinho)

9,9°C – 05/10/2014 às 6h (Centro Sul)

10,7°C – 07/10/2014 às 6h (Cercadinho)

10,9°C – 04/10/2014 às 6h (Centro Sul)

11,2°C – 06/10/2014 às 6h (Centro Sul)

11,4°C – 22/10/1975 às 6h (Centro Sul)

11,5°C – 05/10/2014 às 6h (Pampulha)

