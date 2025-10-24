BH vive outubro mais frio em 11 anos; entenda

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

As baixas temperaturas vêm congelando a capital mineira, causando estranhamento e surpresa entre os belo-horizontinos. Isso porque, em plena primavera, os termômetros têm ficado em torno dos 10ºC durante a noite e nas primeiras horas da manhã, o que forçou, inclusive, a entrega de cobertores para a população em situação de rua, pela Prefeitura de Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, BH vive o outubro mais frio em 11 anos, graças a uma frente fria, que provocou um aporte de ar gelado que adentrou o território. A expectativa, no entanto, é de trégua neste fim de semana.

Conforme o Inmet, nesta semana, o município registrou três dos sete dias mais frios de outubro da série histórica do instituto. Na terça-feira (21/10), os termômetros marcaram 9,1ºC - a segunda menor temperatura -, atrás do dia 5 de outubro de 2014, quando a cidade marcou 8,1ºC, ambas na estação Cercadinho. A quarta-feira (22) ficou em 5º lugar, com 9,8ºC e ontem, em 7º lugar com 10,6ºC. BH ainda teve 11,5ºC como a menor do mês, em 2015, registrados na estação da Pampulha.

O meteorologista Lizandro Gemiacki, do Inmet, informou que o frio de 2014 é diferente do atual em Belo Horizonte. “Esse ano, tivemos um avanço dessa massa de ar mais frio em uma época atípica, ou seja, dos meados para o final do mês. Em 2014, que é recorde até hoje, aconteceu no início do mês”, afirmou. Segundo ele, o comum é que o frio chegue com maior intensidade nos primeiros dias de outubro.

Gemiacki explicou ainda, que tudo que envolve a atmosfera, é na forma de ondas. “Tivemos um sistema de baixa pressão característico, que formou uma frente fria na altura do Sul do Brasil, próximo do Rio Grande do Sul. Essa condição veio com muita força e provocou um aporte de ar muito frio. Isso amplificou essa onda, e fez com que o ar gelado adentrasse pelo interior do continente até a região Sudeste, e Sul da Bahia”, descreveu ele.

A chegada do frio repentino intensificou os cuidados com o grupo que é mais vulnerável às baixas temperaturas. Na quarta-feira (22/10), a Prefeitura de BH realizou uma ação de distribuição de cobertores para a população em situação de rua, na Praça da Estação, na Região Central.

Os cobertores foram entregues por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, que também fizeram abordagens às pessoas em situação de rua, alertando sobre cuidados no período de frio e orientação sobre as vagas existentes nos abrigos e fluxo de atendimentos na rede SUS-BH. A oferta de alimentação também passou por adequações nutricionais com cardápios preparados para o inverno, tanto nos Restaurantes Populares quanto nas unidades de acolhimento.

Para casos de emergência, como sinais de hipotermia ou outros quadros clínicos mais graves, o Executivo alerta que o encaminhamento à rede de saúde deve ser imediato, por meio de atendimento em um dos 153 centros de saúde ou nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), com acompanhamento dos profissionais.

De acordo com o instituto, hoje a massa de ar fria e seca ainda segue atuando sobre o estado, mantendo as temperaturas amenas. A máxima prevista é de 26ºC, e mínima de 10ºC. Em Minas, as condições meteorológicas são favoráveis para formação de geada em pontos isolados da região serrana do sul do estado, até às 7h de hoje.

Para o fim de semana, a expectativa é trégua. “A previsão agora é de aumento de temperatura. No sábado a máxima fica em 28ºC, e no domingo chega na casa dos 30ºC. A mínima também sobe gradualmente, ficando entre 12ºC e 15ºC já na segunda-feira”, comunicou Lizandro. A princípio, de acordo com ele, a massa de ar frio começa a perder força efetivamente, a partir de segunda, com a chance de chegada de novas pancadas de chuvas isoladas.

Em Minas Gerais, o cenário é semelhante. De acordo com o Inmet, a temperatura máxima já sofre aumento nesta sexta-feira (24/10) e pode chegar aos 34°C, contra os 32°C desta quinta. A mínima fica estável, em torno dos 5°C. No sábado, a máxima continua subindo, com previsão de 35°C, e mínima de 6°C. Já no domingo, a previsão é de máxima de 35°C e mínima de 8°C, no Sul do estado.

