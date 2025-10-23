Tempo em BH: quinta (23/10) de frio e tempo seco na capital; veja previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Sob alerta de frio válido até amanhã, Belo Horizonte registrou mais uma madrugada fria nesta quinta-feira (23/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital registrou 10,6°C, às 3h20, na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul.

Na Região do Barreiro, a temperatura mínima registrada foi de 11,8 °C, às 5h55. Já os termômetros da Região de Venda Nova marcaram 14,2°C, às 5h25. As regionais Pampulha e Oeste não registraram dados nesta quinta.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com máxima estimada de 27°C, à tarde. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 25% e acende um alerta, já que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal para a saúde humana é de 60%.

De acordo com a Defesa Civil municipal, o alerta de baixa umidade é válido até terça-feira (28/10). Para evitar a desidratação, também é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras.

Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Menores temperaturas por regional em 23/10



Barreiro: 11,8 °C, às 5h55.

Centro-Sul: 10,6 °C, às 3h20.

Oeste: sem dados.

Pampulha: sem dados.

Venda Nova: 14,2 °C, às 5h25.

Menores temperaturas do ano

8,1 °C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)

8,7 ºC - 30/7/2025 às 6h30 (Centro-Sul), 31/7/2025 às 6h (Centro-Sul)

8,8 °C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)

8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)

9,1 ºC - 27/09/2025 às 6h (Cercadinho) e 21/10/2025 às 6h (Cercadinho)

9,4 °C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)

9,7 °C – 2/08/2025 às 7h00 (Cercadinho)

9,8 °C – 22/10/2025 às 6h00 (Cercadinho)

9,9 °C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)

10,0 °C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)



