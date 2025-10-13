Fria e charmosa: Cidade mineira vira a ‘Capital da Tranquilidade’

Já o Parque Municipal das Andorinhas é uma área de proteção ambiental que encanta pela diversidade e beleza natural. Com trilhas bem sinalizadas, é o lugar ideal para quem busca um contato mais profundo com a natureza. Lá estão nascentes importantes, como a do Rio das Velhas, e diversas quedas d’água refrescantes. Foto: Instagram @pmandorinhas