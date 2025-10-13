Galeria
Fria e charmosa: Cidade mineira vira a ‘Capital da Tranquilidade’
O título, não oficial, é plenamente justificado por sua atmosfera serena, ruas de pedra, casinhas coloridas e aquele friozinho constante que parece ignorar o calendário. Dizem por lá que faz frio os 365 dias do ano, e basta uma visita para sentir na pele (literalmente) o que isso significa. Foto: Flickr Fernanda ZMO
O charme de Lavras Novas começa na sua própria localização. A cerca de 17 quilômetros de Ouro Preto, o distrito está encravado na Serra do Espinhaço, cercado por vegetação de cerrado e montanhas ondulantes. Foto: Flickr Fernanda ZMO
Apesar de pequeno — com cerca de 1.500 habitantes —, o lugar parece viver em câmera lenta, num ritmo ditado pelo cantar dos pássaros, pelo vento fresco e pelos cafés servidos em varandas floridas. Foto: Flickr Portal Aventuras
Como distrito, Lavras Novas herda parte do brilho de Ouro Preto, uma das cidades históricas mais importantes do Brasil. Patrimônio Mundial da UNESCO, Ouro Preto foi epicentro do Ciclo do Ouro e da Inconfidência Mineira. Foto: Rosino/Wikimédia Commons
Suas ladeiras íngremes, igrejas barrocas e museus preservam a memória do Brasil colonial, atraindo turistas do mundo todo. A cidade é vibrante e culturalmente rica, com calendário de eventos que vai do carnaval universitário a festivais de música e cinema. Foto: Ricardo Takamura /Wikimédia Commons
Para quem visita Lavras Novas, vale a pena reservar um tempo para conhecer Ouro Preto. A estrada que liga os dois lugares é bonita e cheia de curvas, e o contraste entre o agito histórico de Ouro Preto e a paz bucólica de Lavras Novas torna o passeio ainda mais especial. Foto: RODRIGO TETSUO ARGENTON /Wikimédia Commons
Fundada provavelmente no século XVIII, Lavras Novas surgiu como um dos inúmeros povoados mineradores que floresceram durante o Ciclo do Ouro. No entanto, ao contrário das grandes cidades coloniais que seguiram expandindo, ela ficou ali, parada no tempo. Foto: Flickr Fernanda ZMO
Hoje, essa falta de pressa se transformou em seu maior patrimônio. As ruas ainda guardam o traçado colonial, e muitas construções foram restauradas para preservar a estética original. Foto: Yaroslav Blanter/Woikimédia Commons
No coração do distrito, a Igreja Nossa Senhora dos Prazeres se impõe com simplicidade e beleza. Construída no século XVIII, ela representa a fé e a história do povoado, sendo ponto de encontro nas tradicionais festas religiosas. Foto: Yaroslav Blanter/Woikimédia Commons
Para quem quer ver o mundo de cima e respirar fundo, o Mirante da Estrada Real é parada obrigatória. De lá, é possível contemplar vales, montanhas e um pôr do sol inesquecível, que pinta o céu com tons dourados e lilases. Foto: Divulgação
Já o Parque Municipal das Andorinhas é uma área de proteção ambiental que encanta pela diversidade e beleza natural. Com trilhas bem sinalizadas, é o lugar ideal para quem busca um contato mais profundo com a natureza. Lá estão nascentes importantes, como a do Rio das Velhas, e diversas quedas d’água refrescantes. Foto: Instagram @pmandorinhas
O parque também oferece vistas panorâmicas, áreas para piquenique e um silêncio revigorante, interrompido apenas pelo som da água e dos pássaros. É um convite à contemplação e ao cuidado com o meio ambiente. Foto: Instagram @pmandorinhas
Um dos segredos mais bem guardados de Lavras Novas é o Cânion na Represa do Custódio. A paisagem é formada por paredões de pedra que cercam um espelho d’água calmo e límpido, ideal para quem busca momentos de sossego em meio à natureza. Foto: - Divulgação
O acesso é feito por trilhas ou passeios de quadriciclo, o que dá um toque de aventura à experiência. O lugar é ótimo para fotos, banhos e momentos de silêncio absoluto. Foto: Divulgação
A Cachoeira dos Três Pingos é um refúgio escondido, acessível por uma trilha leve e agradável. Com três quedas d’água que escorrem suavemente pelas pedras, o local é perfeito para um banho gelado nos dias — já frios — de Lavras Novas. Foto: Divulgação
A vegetação ao redor emoldura a cena com perfeição. Não há infraestrutura, mas talvez aí esteja o charme: natureza pura, como veio ao mundo. Foto: Divulgação
O clima de Lavras Novas é um dos maiores atrativos. A altitude, superior a 1.200 metros, contribui para temperaturas amenas durante todo o ano. No inverno, os termômetros frequentemente marcam menos de 10?°C, mas mesmo no verão, é comum precisar de um agasalho à noite. Foto: Flickr Michael Strugale
Esse friozinho constante combina perfeitamente com a gastronomia local, rica em pratos típicos mineiros, caldos, fondues e vinhos servidos à luz de velas. Muitos visitantes, aliás, relatam a sensação de ter viajado para outra época. Foto: Flickr Alexandre Pastre
Isso se deve não só à arquitetura e à natureza, mas também à receptividade dos moradores. As pousadas têm nomes poéticos, as lojinhas vendem artesanato feito à mão e os bares costumam ter música ao vivo, com voz e violão ao pé da lareira. Nada ali parece urgente. Foto: Flickr Crystiam Kelle
Lavras Novas atrai casais em busca de romantismo, famílias atrás de sossego e até aventureiros, que aproveitam as trilhas, cachoeiras e passeios de 4x4. Foto: Flickr Lorena de Castro Alves
É um destino eclético, mas que oferece a todos a mesma sensação: a de acolhimento. Em tempos de pressa e hiperconexão, estar num lugar onde o tempo passa devagar é um verdadeiro presente. Foto: Flickr Olga Santos
A fama de “capital da tranquilidade” não é exagero. Basta sentar em qualquer banco de praça, tomar um café e olhar ao redor. Foto: Flickr Portal Aventuras
Foto: Flickr Viviane S Carvalho