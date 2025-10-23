Frio em BH: até quando a capital continuará um gelo? Veja previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Em plena primavera, Belo Horizonte tem registrado baixas temperaturas nos últimos dias, com mínimas em torno dos 10°C e entrando na lista de dias mais frios de 2025 e até mesmo da história do mês de outubro. Nesta quinta-feira (23/10), os termômetros chegaram a 10,6°C, na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, às 3h20. O frio sentido pelos belo-horizontinos ocorre devido a atuação de uma massa de ar frio que atua no Sudeste brasileiro, mas a previsão indica que ele dará uma trégua a partir do final de semana.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima de BH permanecerá estável nesta sexta-feira (24/10), com previsão máxima de 27°C. A mínima, por sua vez, terá uma ligeira elevação, deve ficar em torno de 12°C. Já no sábado (25/10), a máxima sobe um pouco mais e pode chegar aos 29°C, enquanto a mínima deverá ficar nos 13°C. No domingo (26/10), tanto a máxima quanto a mínima sofrem leve aumento e os termômetros registrar 31°C e 15°C, respectivamente.

Em Minas Gerais, o cenário é semelhante. De acordo com o Inmet, a temperatura máxima já sofre aumento nesta sexta e pode chegar aos 34°C, contra os 32°C desta quinta. A mínima fica estável, em torno dos 5°C. No sábado, a máxima continua subindo, com previsão de 35°C, e mínima de 6°C. Já no domingo, a previsão é de máxima de 35°C e mínima de 8°C, no Sul do estado.

A queda de temperaturas repentina está relacionada a frente fria que atingiu algumas regiões do Brasil. Conforme a meteorologia, a mudança de temperatura é comum nessa época do ano. A tendência era de que os episódios de frio durassem pelo menos até o final desta semana, com temperaturas mais amenas até amanhã, quando as temperaturas voltam a subir.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital está sob alerta de frio, pelo menos, até sexta e recomenda que, enquanto as temperaturas permaneçam baixas, a população se hidrate e evite banhos de água quente. Em ambientes fechados, a recomendação é que as janelas fiquem abertas para ventilação.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Menores temperaturas do ano

8,1 °C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)

8,7 ºC - 30/7/2025 às 6h30 (Centro-Sul), 31/7/2025 às 6h (Centro-Sul)

8,8 °C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)

8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)

9,1 ºC - 27/09/2025 às 6h (Cercadinho) e 21/10/2025 às 6h (Cercadinho)

9,4 °C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)

9,7 °C – 2/08/2025 às 7h00 (Cercadinho)

9,8 °C – 22/10/2025 às 6h00 (Cercadinho)

9,9 °C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)

10,0 °C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)

