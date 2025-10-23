Frio em BH: até quando a capital continuará um gelo? Veja previsão
Apesar da primavera, Belo Horizonte registra manhãs geladas com mínimas próximas dos 10°C; Inmet faz previsão que pode alegar boa parte dos belo-horizontinos
compartilheSIGA
Em plena primavera, Belo Horizonte tem registrado baixas temperaturas nos últimos dias, com mínimas em torno dos 10°C e entrando na lista de dias mais frios de 2025 e até mesmo da história do mês de outubro. Nesta quinta-feira (23/10), os termômetros chegaram a 10,6°C, na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, às 3h20. O frio sentido pelos belo-horizontinos ocorre devido a atuação de uma massa de ar frio que atua no Sudeste brasileiro, mas a previsão indica que ele dará uma trégua a partir do final de semana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima de BH permanecerá estável nesta sexta-feira (24/10), com previsão máxima de 27°C. A mínima, por sua vez, terá uma ligeira elevação, deve ficar em torno de 12°C. Já no sábado (25/10), a máxima sobe um pouco mais e pode chegar aos 29°C, enquanto a mínima deverá ficar nos 13°C. No domingo (26/10), tanto a máxima quanto a mínima sofrem leve aumento e os termômetros registrar 31°C e 15°C, respectivamente.
Leia Mais
Em Minas Gerais, o cenário é semelhante. De acordo com o Inmet, a temperatura máxima já sofre aumento nesta sexta e pode chegar aos 34°C, contra os 32°C desta quinta. A mínima fica estável, em torno dos 5°C. No sábado, a máxima continua subindo, com previsão de 35°C, e mínima de 6°C. Já no domingo, a previsão é de máxima de 35°C e mínima de 8°C, no Sul do estado.
A queda de temperaturas repentina está relacionada a frente fria que atingiu algumas regiões do Brasil. Conforme a meteorologia, a mudança de temperatura é comum nessa época do ano. A tendência era de que os episódios de frio durassem pelo menos até o final desta semana, com temperaturas mais amenas até amanhã, quando as temperaturas voltam a subir.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital está sob alerta de frio, pelo menos, até sexta e recomenda que, enquanto as temperaturas permaneçam baixas, a população se hidrate e evite banhos de água quente. Em ambientes fechados, a recomendação é que as janelas fiquem abertas para ventilação.
Quais são as recomendações da Defesa Civil?
- Hidrate-se durante o dia;
- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
- Evite frituras;
- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;
- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;
- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;
- Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).
- BH está sob alerta de frio até sexta-feira (24/10); veja recomendações
Menores temperaturas do ano
- 8,1 °C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)
- 8,7 ºC - 30/7/2025 às 6h30 (Centro-Sul), 31/7/2025 às 6h (Centro-Sul)
- 8,8 °C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)
- 8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)
- 9,1 ºC - 27/09/2025 às 6h (Cercadinho) e 21/10/2025 às 6h (Cercadinho)
- 9,4 °C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)
- 9,7 °C – 2/08/2025 às 7h00 (Cercadinho)
- 9,8 °C – 22/10/2025 às 6h00 (Cercadinho)
- 9,9 °C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)
- 10,0 °C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Como se cuidar no frio?
- Hidrate-se;
- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Realize atividades físicas utilizando agasalho;
- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.