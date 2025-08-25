A cidade mais fria do Brasil que você precisa conhecer

Por José Gustavo

No Brasil, quando se fala de clima frio, a imagem que normalmente vem à mente envolve geadas matinais e ventos cortantes. Urupema (SC), representa fielmente esse cenário. Esta cidade, reconhecida como a mais fria do Brasil, oferece experiências singulares de inverno que raramente são associadas ao clima predominantemente tropical do país.

Localizada em meio à altitude da Serra Catarinense, Urupema se destaca por suas baixas temperaturas e paisagens cobertas de gelo durante os meses de inverno. Este fenômeno climático não é um evento isolado; ele é intensamente esperado tanto por moradores locais quanto por visitantes em busca de belas paisagens brancas e uma atmosfera acolhedora típica de regiões mais frias.

Por que a cidade de Urupema é tão fria?

A geografia desempenha um papel crucial no clima singular de Urupema. A cidade encontra-se a aproximadamente 1.350 metros acima do nível do mar, o que significa que sua altitude contribui significativamente para as baixas temperaturas. Além disso, a topografia serrana da região auxilia na formação de ventos frios e uma sensação térmica ainda menor, transformando a cidade em um refúgio de inverno para muitos brasileiros.

Outro fator importante é a influência das massas de ar polar que, durante os meses de inverno, se deslocam de regiões mais geladas rumo ao sul do Brasil. Essas massas frequentemente atingem Urupema, trazendo temperaturas que facilmente caem abaixo de zero, formando geada e gelo na vegetação, um espetáculo visual que atrai turistas ansiosos por experimentarem o frio genuíno.

Quais são as atrações mais populares no inverno?

Vista aérea de Urupema (SC), coberta de neve Reprodução/Instagram

Urupema é um destino procurado não só pelas suas baixas temperaturas, mas também pelas diversas atrações naturais. Durante o inverno, o Mirante da Serra do Corvo Branco e o Morro das Torres se tornam pontos turísticos populares, permitindo vistas panorâmicas da vasta paisagem coberta de gelo. Caminhadas e trilhas nestes locais são atividades preferidas por aqueles que desejam se conectar mais profundamente com a natureza.

Mirante da Serra do Corvo Branco: Oferece vistas impressionantes da serra e, nos dias mais frios, da neve que cobre a paisagem;



Morro das Torres: Um dos pontos mais altos da região, propiciando uma visão clara do auge do inverno catarinense;

Cachoeira que Congela: Famosa por congelar parcialmente nos meses mais frios, essa cachoeira tem águas que criam formas icônicas de estalactites de gelo.



Como se preparar para uma visita no inverno?

Para aqueles planejando uma visita a Urupema durante o inverno, é essencial estar bem preparado para as condições climáticas. Com temperaturas que frequentemente chegam a -8°C, investir em roupas adequadas é fundamental para garantir uma estadia confortável e aproveitável. Recomenda-se o uso de casacos pesados, luvas e botas térmicas, além de acessórios como gorros para proteger-se do frio intenso.

Verificar as condições meteorológicas: Planeje sua viagem após consultar previsões locais para garantir que presenciará os fenômenos de queda de temperatura;

Procurar hospedagens bem equipadas com aquecimento: Muitos chalés e hotéis na região oferecem lareiras e sistemas de aquecimento para um conforto adicional;

Considerar passeios organizados: As agências de turismo locais podem guiar os visitantes pelas principais atrações, oferecendo segurança e informações adicionais sobre o ambiente.



Quais são os impactos do clima sobre a vida local dessa cidade?

Os habitantes de Urupema têm uma relação única com o clima da cidade. As temperaturas extremas moldam o cotidiano e também a cultura local. Agricultura, atividades econômicas e tradições culturais são fortemente influenciadas pelo frio. Os agricultores, por exemplo, adaptaram suas técnicas para proteger as plantações das geadas matinais, enquanto o comércio local frequentemente capitaliza na venda de produtos destinados a combater o frio, como roupas e bebidas aquecidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No entanto, o clima não é apenas um desafio; ele também é uma atração que fortalece a identidade e o turismo, reconhecendo Urupema como um singular ponto de refrescante intensidade em um país amplamente conhecido pelo clima quente. Assim, seja para os moradores ou visitantes, Urupema oferece uma experiência tão única e encantadora quanto gelada.