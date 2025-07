A limpeza energética de inverno que você precisa conhecer

Purificação e Organização: prepare corpo e alma para a limpeza energética do Inverno

Limpeza de Inverno com Palo Santo

Tome um banho com Sais de Banho

Como fazer o Ritual de Recepção do Inverno?

Acenda as velas e posicione-as formando um triângulo. No papel, escreva todos aqueles problemas e situações que você quer deixar para trás neste inverno. Escreva também os obstáculos que você precisa superar.

Uma vez anotado, acenda o papel com uma das velas e deixe-o queimar na tigela de metal. Enquanto isso acontece, concentre-se em agradecer a si mesmo por tudo o que você conseguiu até agora este ano.

Finalmente, abra a janela e jogue fora as cinzas e, com elas, os elementos negativos em sua vida para deixar entrar todas as coisas boas que você merece.

As mudanças de estação são sempre um bom momento para fazer uma limpeza energética . Então nada melhor do que aprender a fazer umaQuando o assunto é a estação mais fria do ano, pode ser ainda mais necessário, pois a energia nesta época do ano é normalmente bastante densa. Os dias são curtos, o frio nos convida a ficar em casa e nós tendemos a ficar mais relaxados . É por isso que é uma boa ideia pensar em fazer uma limpeza enérgica nessa estação. Há vários rituais que você pode realizar para chegar ao inverno com as melhores energias, e estes são alguns deles.Antes de fazer limpezas energéticas, é sempre uma boa ideia purificar-se e também a casa onde habitamos. Portanto, nos dias que antecedem a sua limpeza energética de inverno, tente beber muita água e comer de forma saudável. Uma dieta intensa de desintoxicação pode também ser uma boa ideia, mas consulte um nutricionista antes de fazê-la. Além disso, limpe bem a sua casa com uma boa faxina. Você verá como somente isso já ajudará a sentir uma mudança de energia.Antes de fazer qualquer ritual, limpe o espaço que você vai usar com uma defumação de Palo Santo . Isto ajudará a remover as energias ruins que possam ter se acumulado durante o outono. Além disso, ajudará a criar espaço para que todas as coisas boas deste inverno entrem em sua casa. Se você quiser, pode realizar esta limpeza em toda a sua casa, circulando a fumaça do último cômodo até a porta da frente, em sentido horário (com as janelas e portas abertas).Lembre-se de que o banho de sais é uma das melhores maneiras de se livrar da energia ruim que você está acumulando. Para receber o inverno , nada melhor do que um banho quente de sal grosso que vai purificá-lo por dentro e por fora.Agora que você já fez tudo isso, você pode realizar um ritual pequeno, mas poderoso. Para isso você precisará de 3 velas (uma amarela, uma azul e uma vermelha), papel, lápis e uma tigela de metal.